El descargo de Marcela Tauro, en respuesta a Barby Franco

"Yo pensé que éramos amigas. Dale, no da", comentó Barby en LAM.

El descargo de Marcela Tauro contra Barby Franco

Este martes en Intrusos, Marcela Tauro le respondió a Barby Franco.

"Algún amigo de Barby lo filtró, pero no fue con mala intención, creo que lo hizo con alegría", reveló la panelista.

Tauro remarcó que le dolió lo que dijo la modelo en LAM. "A mí me molesta la palabra traición. Yo no te traicioné porque yo no hablé con vos", añadió.

Por último, la panelista destacó que siempre le deseó lo mejor a la mujer de Burlando. "Jamás la hubiera traicionado. Cuando ella fue a Luján para pedirle a la Virgen porque quería quedar embarazada, yo me puse feliz y esperaba que su deseo se hiciera realidad", sentenció.