El desconsolado llanto de Wanda Nara en un evento tras el escándalo con Mauro Icardi: el video

En medio de este nuevo foco de conflicto que se abrió entre los dos, Wanda Nara se hizo presente en la noche del miércoles en un evento y ante las preguntas de la prensa por este tema no pudo evitar mostrase angustiada y lloró.

La conductora de Bake Off Argentina, Telefe, optó por no responder las consultas de los periodistas y se mostró desconsolada, visiblemente afectada por lo que estaba atravesando con su ex.

"Perdón. Cuidado chicos, se van a caer para atrás, ojo", dijo Wanda mientras continuaba adelante con su camino hacia el vehículo que la esperaba y prefirió no responder preguntas.

La dolorosa decisión de Wanda Nara por culpa de Mauro Icardi: "Una vez más..."

En medio del escándalo con su ex Mauro Icardi, Wanda Nara anunció este miércoles que tomó una dolorosa decisión "por motivos personales de público conocimiento".

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de Bake Off Famosos, Telefe, expresó: "Por motivos personales de público conocimiento, tomé la decisión de suspender un viaje de trabajo para el que había sido contratada por una empresa multinacional, ya que una vez más priorizo estar al lado de mis hijos".

El futbolista compartió un impactante material que subió a sus redes donde acusó de acoso a su expareja. Icardi mostró una polémica publicación donde se ve a Wanda sentada con su teléfono celular al lado de la mesa y advirtió que exhibió esto pese al consejo de sus abogadas de no exponerlo.

"Pese a que mis abogadas me reten, quería hacer presente esto para defender mi persona públicamente después de tantas barbaridades dichas", indicó el deportista desde sus stories.

Y luego comentó sobre la presencia de su expareja destacando la hora (12.54) y el lugar, el Barrio Privado Santa Bárbara: "Dos horas instalada en mi domicilio acosándome. ¿Qué carátula o título le ponemos a esto?", lanzó punzante Icardi.