El deseo que pidió Furia en Gran Hermano tras enterarse que tiene leucemia

La tatuada tiene un sueño y podría cumplirse en la brevedad. El mismo se trata de que ingrese a la casa más famosa Lourdes Fernández del grupo pop Bandana.

furia gran hermano 4.jpg

En el exterior, la cantante se mostró siempre en apoyo a Furia e incluso le hizo una canción al unirse al grupo de los furiosos en las redes, algo que claramente la participante aún no está al tanto.

Lo cierto es que habrá que ver si la producción del programa le cumple el deseo a Furia en este momento más que especial que atraviesa luego de confirmar que tiene leucemia.

Todo parece indicar que seguramente se cumpliría ese deseo que tiene Juliana de conocer en persona a Lourdes. Veremos cuándo se dará.

lourdes bandana.jpg

La terminante respuesta de Ángel de Brito cuando le consultaron si la enfermedad de Furia era real

Juliana Furia Scaglione confirmó hace unos días que tiene leucemia nivel 1 y generó preocupación en los fanáticos de Gran Hermano, Telefe.

"Chicos tengo leucemia. Y no es joda, no es chiste y nada. No tengo que tratarlo porque está en nivel uno y si eso no crece todos los meses tengo que sacarme sangre para ver que onda", les decía a sus compañeros de casa.

Y continuó: "Puede que a los cuarenta años me pegue el nivel tres y ahí se complica. Tengo que hacer vida sana, que no fume tanto, no puedo entrenar lo que entrenaba antes".

Lo cierto es que desde sus historias de Instagram, al abrir la caja de preguntas, a Ángel de Brito le consultaron si era real el diagnóstico de la polémica participante o si se trata de parte del show televisivo para mantener el rating del exitoso reality.

Ahí, el conductor de LAM, América Tv, fue contundente y confirmó que el diagnóstico de la tatuada es cierto. "¿Es verdad lo de Furia? No creo que lo hagan por show", le preguntó un seguidor a Ángel.

Y el periodista fue categórico: "Por supuesto, es cierto. Más allá de cómo se haga el tema. El diagnóstico de Furia es real".