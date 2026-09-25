La salud de Mirtha Legrand: el doctor Capuya dio detalles sobre la dura batalla que superó la diva

Capuya cerró con un deseo puntual de cara al regreso de Mirtha a la pantalla: "Esperemos que pronto vuelva al canal para estar en La noche de Mirtha y que la veamos nuevamente, porque ese trabajo es su mejor medicina. Su mejor terapia, mejor que los antibióticos y todo medicamento, es poder trabajar. Es la motivación, la razón de vivir, por qué te levantás de la cama y el propósito de vida". Y remató, sobre los prejuicios etarios en torno al trabajo: "Es un grave error social encasillar a la gente por la edad que tiene".

La firme decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand

Mientras Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei y atraviesa una evolución favorable, se supo qué ocurrirá con sus tradicionales programas de El Trece durante el próximo fin de semana.

En medio de la ausencia de la histórica conductora por cuestiones de salud, Juana Viale asumió nuevamente la conducción de ambos ciclos y, según informaron en Puro Show (El Trece), continuará al frente de las emisiones hasta que su abuela pueda regresar a la televisión.