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La salud de Mirtha Legrand: el doctor Capuya dio detalles sobre la dura batalla que superó la diva

El doctor Capuya participó de La Mañana con Moria y explicó la evolución de la conductora, internada por una neumonía bacteriana en el Sanatorio Mater Dei.

25 sept 2026, 10:30
La salud de Mirtha Legrand: el doctor Capuya dio detalles sobre la dura batalla que enfrentó la diva

La salud de Mirtha Legrand: el doctor Capuya dio detalles sobre la dura batalla que enfrentó la diva

La salud de Mirtha Legrand: el doctor Capuya dio detalles sobre la dura batalla que enfrentó la diva

La salud de Mirtha Legrand: el doctor Capuya dio detalles sobre la dura batalla que enfrentó la diva

El doctor Guillermo Capuya analizó la evolución favorable de Mirtha Legrand y dio detalles de su salud en La Mañana con Moria (El Trece). Todo comenzó cuando Moria Casán le dio pie al consultarle: "Queremos saber cómo está la salud de la señora Legrand".

"Teóricamente hoy se va a dar el nuevo parte de salud de Mirtha, que está internada hace varios días. El parte anterior decía que iba mejorando día a día", repasó el médico. Y agregó, sobre las expectativas del alta: "Todos esperamos que pronto tenga el alta. Si está internada es porque tiene alguna enfermedad, pero afortunadamente, teniendo en cuenta la edad que tiene Mirtha, los procesos son un poco más lentos. No es la misma recuperación de un chico de 5 años, una persona de 50 o una centenaria como Mirtha".

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Capuya insistió en que todos esperan que Legrand pueda volver pronto a su rutina social: "Todos estamos esperando que se le dé el alta, que vaya a su casa y que empiece con los tés de los domingos con su grupo de amigos", señaló, mientras que Moria aportó que ese ritual "es una forma de ella de la vida, que siempre es tan social".

Guillermo Capuya explicó por qué el trabajo es la "mejor medicina" de Mirtha Legrand

El médico también se refirió a la importancia que tiene para la conductora volver a la actividad: "Para ella es su vida: sus amigos, el trabajo, su familia y las relaciones sociales. Va con su vida orgánica y hermosa, las ganas y cómo la pelea. Ya le ganó a la bacteria. Está muy bien atendida en el Sanatorio Mater Dei, como en su casa, muy cómoda. Los médicos la conocen y tiene su historia clínica allí", reveló.

Capuya cerró con un deseo puntual de cara al regreso de Mirtha a la pantalla: "Esperemos que pronto vuelva al canal para estar en La noche de Mirtha y que la veamos nuevamente, porque ese trabajo es su mejor medicina. Su mejor terapia, mejor que los antibióticos y todo medicamento, es poder trabajar. Es la motivación, la razón de vivir, por qué te levantás de la cama y el propósito de vida". Y remató, sobre los prejuicios etarios en torno al trabajo: "Es un grave error social encasillar a la gente por la edad que tiene".

La firme decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand

Mientras Mirtha Legrand sigue internada en el Sanatorio Mater Dei y atraviesa una evolución favorable, se supo qué ocurrirá con sus tradicionales programas de El Trece durante el próximo fin de semana.

En medio de la ausencia de la histórica conductora por cuestiones de salud, Juana Viale asumió nuevamente la conducción de ambos ciclos y, según informaron en Puro Show (El Trece), continuará al frente de las emisiones hasta que su abuela pueda regresar a la televisión.

     

 

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