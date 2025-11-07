Lowrdez Fernández se quebró al hablar de la situación judicial de su expareja: "Me detona..."

Embed

Al tiempo que confió sincera: "Con mi mamá, mi familia también, recomponiendo", y sobre si habló con su mamá después de lo que pasó, la cantante fue clara: " Por supuesto, siempre ella acompañando, igual que mi papá, la mujer de mi papá y su familia. Somos una familia muy grande, por suerte muy contenida".

A esa altura de la nota fue que, viendo que la charla iba por el lado de los recientes episodios de público conocimiento, Lowrdez advirtió: "Yo no estoy lista para hablar realmente de algo que es muy doloroso para mí", mientras reveló que estaba comenzando una nueva terapia.

Así, entonces el cronista fue directo y, tras confirmación de la prisión preventiva para García Gómez, le preguntó si efectivamente será querellante en la causa por la que fue detenido cuando la encontraron a ella en su departamento, presumiblemente sin su consentimiento.

"No, yo no soy nada porque yo no hice la denuncia. Nosotros habíamos no retomado el vínculo, pero sí habíamos hablado como personas normales, que se quisieron mucho en un momento. Y esto me detona, porque fue mi última...", alcanzó a expresar con la voz quebrada y rompiendo en un desconsolado llanto.

Tras ello, la integrante de Bandana se excusó explicando que a pesar de que la vean con una sonrisa sobre los escenarios se debe a que es su trabajo, pero confesó que le "pasan muchas cosas por dentro", Por último, agradeció el apoyo de la gente mientras advirtió que "hay mucha gente que está pasando por cosas muy feas. Por favor presten atención la familia, los amigos y todo como hicieron conmigo".

Leandro García Gomez y Lowrdez Fernández

Por qué se quebró la mamá de Lowrdez Fernández al recibir un mensaje de su hija

Lowrdez Fernández volvió a quedar en el centro de la escena días pasados tras protagonizar un escándalo que terminó con un importante operativo policial y su salida del departamento de su ex pareja, Leandro García Gómez.

El ex novio de la integrante de Bandana fue detenido y procesado con prisión preventiva, acusado de lesiones, violencia de género y privación ilegítima de la libertad. Además, la Justicia ordenó un embargo por 15 millones de pesos en su contra.

Días después de ese dramático episodio, Lowrdez reapareció públicamente sobre el escenario del teatro Gran Rex, donde fue invitada especial del grupo A*Teens. Allí, sorprendió a todos con un gesto que no pasó desapercibido: saludó a la pareja de su padre llamándola “mamá”, una palabra que generó profundo dolor en Mabel, su madre biológica, con quien mantiene un tenso distanciamiento desde la denuncia que derivó en la detención de García Gómez.

En diálogo con el programa Desayuno Americano (América TV), Mabel se mostró quebrada al referirse a la situación con su hija. “No hablé con ella, está enojada. En este momento ella no se tiene que ocupar de nuestra relación”, expresó con sinceridad.

Al recordar el momento en que Lowrdez llamó “mamá” a la actual pareja de su ex, la emoción la superó. “Ese día del show, cuando veo eso, sí, fue una estocada. Me sorprendió porque el título de mamá es inamovible para cada una de nosotras, pero es parte del enojo que tiene. Ella sabe dónde me duele. Eso sí lo voy a aclarar en su momento con ella”, contó con tristeza.

Conmovida, Mabel agregó: “En el estado en el que está Lowrdez no puedo sacar conclusiones. Capaz en su mente se lo dijo de verdad. Yo lo único que sé es que no iba a ir porque quiero recuperar a la persona, no a la artista”.

De todas formas, rescató que volver al escenario puede ser sanador: “Subirse a cantar es parte de su recuperación. Yo quiero a esa Lowrdez con la que tomábamos mate, que se entusiasmaba con los bazares, los viveros y rescataba plantas de la calle. Esa es mi hija”.

Finalmente, cerró con un mensaje lleno de amor: “La amo, yo estoy acá. Ella tiene que resolver cosas más importantes que nuestra relación. Ahora se tiene que ocupar de ella y de encontrarse a sí misma”.