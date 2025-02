Maypi Delgado hizo una fuerte acusación contra la ex de su nuevo novio: "Tema muy delicado"

En diálogo con el ciclo Intrusos, América Tv, Maypi Delgado contó el gran presente que vive con su nuevo novio y contó detalles del conflicto con que mantiene su actual pareja con la ex.

"Ustedes fueron testigos de la propuesta de novio. Justo se dio que él también me había propuesto esa misma noche ser su novia, fue como muy gracioso porque yo se lo dije por tele y él me lo propuso en el bar", precisó la ex GH.

Sobre su duro posteo contra la ex de su novio, comentó: "Canalicé por ese lado no es algo que quiero hablar porque es un tema muy delicado. Con Lucas estamos increíble y vamos a seguir increíble por más que haya lo que haya en el medio molestando".

"Esto nos unió más todavía y nos hizo más fuertes a nosotros. Él está resolviendo de otras maneras", remarcó Maypi Delgado pese al conflicto con la ex de él.

Y comentó que recompuso el vínculo con Matías Ricciardelli, padre de su hija India: "Regularizamos la cuota alimentaria y teníamos un problema que no me firmaba papales para que pueda viajar al exterior y yo estoy 100% con India, lo pudimos charlar y ahora estamos bárbaro, lo resolvimos re bien, cuando hay personas sanas que quieren estar bien se puede".

maypi delgado contra la ex de su pareja.jpg

¡Nació India! Maypi Delgado fue mamá y su ex estuvo junto a ella en el parto

Fue en octubre pasado, cuando apenas hacía unas semanas que había anunciado su embarazo, la ex Gran Hermano Maypi Delgado sorprendía a todos confirmando su separación de Matías Ricciardelli. No obstante, ambos siguieron unidos a la espera de India, que nació este sábado por la mañana.

Ya desde la noche del viernes la modelo adelantó desde sus Instagram Stories que el 15 de abril llegaría al mundo su beba vía cesárea y agradeció el cariño y apoyo de amigos, familiares y seguidores virtuales.

Maypi Delgado en la sala de parto.jpg

Claro que tras una interminable noche, Maypi y Matías llegaron al Sanatorio Pueyrredón de Mar del Plata, donde finalmente nació la pequeña. Y durante esas horas la pareja o ex pareja fue compartiendo desde sus redes los lógicos nervios del momento.

Lo cierto es que además de cumplir con el rol comunicador desde Instagram de todas las novedades, el papá de India acompañó a Maypi Delgado durante el parto, por lo que recibieron juntos a su beba.

Minutos después, la propia modelo compartió la primera foto amamantando a la recién nacida, mientras que el papá mostró la mostró en un primerísimo primer plano.