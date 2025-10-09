El despiadado motivo que desató la furia de las presas del penal con Morena Rial

"Dicen que no se la puede ver", agregó contundente. "Está como en un monoambiente chiquito", agregó Lussich sobre las condiciones de detención de la madre de Amadeo y Francesco. A lo que la panelista indicó: "Y tapado", remarcando el aislamiento que tiene con el resto de las internas para que no se la pueda ver.

Además, Pablo Layús contó que Jorge Rial se contactó con su hija por llamada telefónica a través del conmutador del servicio penitenciario, en un gesto de acercamiento con ella. "Rial habló con ella, cosa que hace mucho tiempo que no pasaba, por iniciativa de él mismo y a través del conmutador", explicó el periodista.

Cabe recordar que en los últimos días la propia Morena Rial comunicó desde las redes sociales que solo mantiene contacto con sus abogados y personas allegadas y que cualquier otra cosa que se diga son "inventos" y explicó que no quiere que su hijo más pequeño, Amadeo, le vea dentro del penal para preservarlo.

“Quiero que sepan que donde estoyno tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de otras personas es más de lo mismo, inventos. Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarle a todos mi intención de estar mejor. Desmiento que quiero que se me venga a ver, por eso mis abogados están gestionando videollamadas. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, dejó en claro desde la cárcel.

Morena Rial a la espera del arresto domiciliario: a qué casa irá

En el programa DDM (América Tv) indicaron que el equipo de abogados de Morena Rial, integrado por Martín Leiro y Alejandro Cipolla, estaría a punto de lograr la prisión domiciliaria.

“La situación de Morena está en la etapa del pedido de los informes”, dijo el periodista Martín Candalaft sobre el proceso que está esperando la hija del periodista Jorge Rial para poder salir del penal de Magdalena en donde se encuentra.

Además, en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani compartieron imágenes del interior de la vivienda ubicada en San Justo y el panelista sumó más detalles del lugar donde Morena cumpliría el arresto domiciliario.

“Va a vivir con su amiga Evelyn. Pintaron el lugar, le hicieron refacciones y llegaron muebles nuevos que tenemos entendido que se los envió Jorge porque es la posible casa en donde viviría su nieto”, remarcó Candalaft.