El detalle que generó confusión sobre cómo está hoy la relación entre Zaira Nara y Paula Chaves

En este sentido, en las redes sociales, los seguidores de ambas se ilusionaron con una posible reconciliación al ver una imagen en la que parecían estar posando juntas mostrando sus pies luego de una campaña de fotos.

Fue Pochi de la cuenta de Instagram Gossipeame quien compartió una historia en la que se veía que Mery del Cerro, amiga de ambas y quien también formó parte de la campaña, que utilizaba las mismas botas que Zaira.

Esto motivó que la instagramer plantara la duda en las redes con una encuesta y dos fotos de Paula y Zaira con un look casi idéntico y en el mismo lugar. "¿Reconciliación?", consultó Pochi a sus seguidores.

Pero al instante, aclaró que no hay posibilidad alguna de que Zaira y Paula se reconcilien: "Gente sabía que eran las de Mery, sólo tenían que poner por sí o por no. Era obvio que si las famosas van vestidas por la marca seguro se iban a repetir prendas".

Y cerró aclarando: "No hay chance de reconciliación (entre Zara y Paula), Paulita Chaves es de virgo. No somos rencorosas pero sí memoriosas".

Zaira Nara conmovida al hablar de su distancia y pelea con Paula Chaves: "Es un tema muy delicado"

Zaira Nara dio una entrevista para el ciclo Intrusos, América Tv, donde tocó varios temas donde desmintió estar embarazada de su actual pareja Facundo Pieres y se refirió a cómo está la relación con Paula Chaves, quien fue su amiga muchos años.

"¿Cómo está tu relación con Paula?", le consultó Marcela Tauro. A lo que la hermana de Wanda se mostró un tanto movilizada: "Hoy no hay relación, me duele y es un tema muy delicado que lo mantengo en la intimidad", dijo.

Y aclaró al respecto: "Ya hablé mucho de mi parte y ya no tengo nada más que agregar. No quiero hablar más de un tema que me duele mucho y hay cosas que para mí se guardan en la intimidad".

En cuanto a la posibilidad de trabajar con Paula en televisión, Zaira comentó: "A mí me llamaron de Telefe y sé que si no la llamaron a Pau, ya la van a llamar, no para hacer La Peña juntas, para que sea una o la otra".

"Con la agenda que tengo me costaría tomar una responsabilidad así", dejó en claro. Y sobre su separación de Jakob Von Plessen, la modelo y conductora sentenció: "Lo más duro es la tenencia compartida, mis hijos tienen dos vidas: la vida con mamá y la vida con papá".