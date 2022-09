El devastador descubrimiento de Toto Kirzner, el hijo de Adrián Suar: "No soy su hijo..."

El rubio se hizo eco de esto en sus redes sociales. Con pantalla negra y unas letras blancas pidió: “Paren todo”. En el siguiente posteo escribió: “Me llegó algo un tanto revelador”, generando sorpresa e intriga entre todos sus seguidores.

“Al parecer no soy hijo de mi padre…”, escribió causando sensación. Pero, inmediatamente explicó lo que sucedió.

“Soy el hermano”, sumó tomándose de forma graciosa el error de un periodista que en lugar de arrobarlo a él en una foto, se equivocó y arrobó a su tío.

Adrián Suar habló de los abusos que sufrió su hijo Toto: "Durante casi 15 años no contó nada"

Adrián Suar habló sobre el episodio de abuso que lamentablemente vivió hace muchos años su hijo Toto Kirzner, y que él mismo había contado en octubre del año pasado en PH, Podemos Hablar.

“Fue un abuso de agarrar, de toquetearlo, no llegó a ser un abuso más profundo como han sufrido algunos chicos o chicas, pero fue para un chico de siete años en un country conocido en Argentina ahí adentro un jardinero que trabajaba ahí, que estaba en otras casas", comenzó diciendo Suar en una entrevista con Marcelo Longobardi en CNN en español.

Luego, añadió: "Fue una situación dura que nosotros nos enteramos, lo que fue muy impactante, ¿no? Cuando lo contó, nosotros ya lo sabemos con la madre dos años antes, pero durante casi 15 años o 14 años no contó nada. Y fue muy fuerte para él como lo vivió, como tantos chicos que tuvieron ese problema, que uno puede pensar por qué no habló".

"Y no, no habla, con semejante flagelo de ese tipo de personas enfermas (es una enfermedad) que pasa y sigue pasando. Por eso hay que estar muy atento”, alertó.

Y remarcó: “Nosotros sabemos quién es, nosotros íbamos a iniciar acciones judiciales, después hablamos con mi hijo y que también decidió. Él tiene mucha sabiduría. Es un pibe muy especial, por su luminosidad y por su manera de vivirlo, pero igualmente como padre estoy atento en los últimos años a esas cosas que no son gratis. A veces pasan cosas en el seno familiar y vos decís ‘no puedo creer que te pasó eso’ y no se sabe, a metros. A veces hay cosas en el mundo de los adultos con los más chicos que no puedo creer que te pasó y pasa”, manifestó enviando un mensaje para concientizar sobre lo vivido por Toto Kirzner.

Ya en el plano profesional, Adrián Suar comentó sobre su aspecto polifacético: “Yo creo que en mi oficio fui aprendiendo. El actor siempre lo llevé desde chico, lo que se arrimó fue el productor, que también lo llevé eso desde muy chico y como consecuencia del productor… el productor y el director están cerca. Si estás muy conectado con tu oficio no es usual, pero ha pasado".