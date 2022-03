El día que Rocío Oliva empujó por la escalera a Diego Maradona

gabriela camaño episodio escalera dubai maradona oliva.jpg Gabriela Camaño, asistente de Diego Maradona en Dubái, reveló la violenta relación que Rocío Oliva mantenía con él.

Así fue que consultada por la relación entre Diego Maradona y Rocío Oliva, donde disparó de entrada “Yo vi muchas cosas. No era una pareja tranquila, eran muy diferentes. Ella tiene en su conciencia las cosas que hizo, yo vi muchas cosas”. Y sobre el episodio puntual de las escaleras confió "Yo no estuve cuando ocurrió. Cuando llegué una mañana a la casa, Diego bajó como siempre para desayunar y le pregunto qué pasó. Él me dice 'traeme hielo que necesito que me lo pongas en el hombro, me duele el brazo’”.

Al tiempo que relató la charla que mantuvo con Diego: “Me dijo ‘discutimos, me peleé, me empujó y me caí de la escalera’. Me lo contó Diego y yo le dije ‘pero cómo’, a lo que él me respondió ‘no fue nada, ya está, discutimos y nos peleamos’“. Y contó también que al astro del fútbol "Le molestaba la mentira, la falsedad, la hipocresía. Me decía ‘odio la traición’”. Y resumió asegurando que Diego Maradona “Fue muy traicionado, es lo que vi”.

Yanina Latorre reveló el costado violento de Rocío Oliva con Diego Maradona: lo sedaba, lo tiró de las escalares y le robaba

Allá por fines de 2020 Yanina Latorre se animó a hablar de cómo fueron los últimos días de Diego Maradona junto a su ex novia, Rocío Oliva. La panelista de “Los ángeles de la mañana” aseguró tener una muy buena fuente que le dijo que la convivencia era tormentosa y violenta por parte de la rubia. "Rocío hasta junio de este año tuvo injerencia. Rocío manejó todo", comenzó diciendo Yanina. "Lo tenía dopado. Es verdad lo de las cervezas que le daba. Rocío le pegaba. Lo tiró por una escalera y le dislocó un hombro", agregó la rubia.

"Lo dejó, Maradona no lo entendía, pero ella siguió manejando todo. Lo dejó al tal Charly manejando todo, y eran sus ojos ahí adentro. Rocío quería seguir viviendo de él", afirmó Yanina y sumó: "Las compras de súper de Diego, la mitad iban para la mamá de Rocío. Tiene la casa de la mamá de Rocío, la mamá tiene un puesto de diario que le puso Diego, y la guita que podía se la sacaba para mantener al hermanito, la mamá y al padrastro".

Yanina Latorre Rocío Oliva A poco de la muerte de Diego Maradona, Yanina Latorre destapó cómo era la relación que mantenía con Rocío Oliva.

Sobre cómo lo manejaba dijo: "Lo tenían todo el día dopado, todo el día borracho. Era muy difícil de entrar, Rocío manejaba todo. Le hacía la vida imposible a Dalma y a Gianinna".

Y agregó "Ella lo dejó pero seguía teniendo a Charly, seguía yendo todos los días. Acá esta persona dice que miente diciendo que nunca más lo vio. Hasta junio lo vio. El día que ella lo tira discutiendo a Maradona por la escalera, que se cae, se disloca el hombro, estaba la mamá de El Chino presente. La encaró y se agarraron a trompadas. Rocío y la mamá de El Chino, y ahí fue cuando se la sacaron de encima a Rocío", explicó y resumió que es por todo esto que Dalma, Gianinna y Jana no le permitieron el paso a Rocío a la casa rosada para despedirse de su papá.