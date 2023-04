El dolor de Emilio Falbo tras ser el primer eliminado de MasterChef: "Siento mucha tristeza"

"A mis compañeros quiero desearles suerte y que puedan aprender mucho. Voy a seguir cocinando porque es lo que me gusta y es mi pasión en esta última etapa de mi vida. Disfruto mucho y la alegría de comer no me la quita nadie. Siento mucha tristeza pero también alegría de haber estado en este lugar. Me voy muy contento de MasterChef", dijo Emilio antes de salir por la puerta del estudio aplaudido por sus ex compañeros.

De esta manera son 15 los participantes que continúan en la competencia: Agustín, Micaela, Estefanía, Delfina, Juan Ignacio, Juan Francisco, Daniela, Rodolfo, Silvana, Aquiles, María Sol, Carlos, Rodrigo, Candelaria y Antonio, que este lunes a las 22.30 comenzarán una nueva semana de desafíos. Volvieron a encenderse las hornallas en busca del mejor cocinero o cocinera amateur del país.

La convocatoria fue abierta a todos aquellos apasionados de la cocina con un éxito impresionante, con casi 10 mil inscriptos. En un estudio totalmente renovado y con muchas sorpresas, los participantes tendrán que atravesar novedosos desafíos y demostrar sus habilidades culinarias frente al exigente jurado para llegar a ser cocineros profesionales, pero además competirán por el premio mayor de 10 millones de pesos y el codiciado trofeo de MasterChef.

Embed

Una participante de MasterChef incomodó a Germán Martitegui con una íntima confesión

Con la competencia ya instalada en la nueva edición de MasterChef, anoche uno de los jurados del reality culinario de Telefe vivió un incómodo, aunque desopilante, momento. Todo sucedió cuando Silvana Díaz confesó que había soñado con Germán Martitegui.

“Soñé con Germán”, soltó como si nada la participante frente a la pregunta inicial de Wanda Nara de "¿Cómo se duerme sabiendo que se tiene el delantal blanco?".

Claro que ante el inevitable asombro del jurado, quien atinó a agarrarse la cabeza y deslizar atónito entre risas y vergüenza "¡Ya empezamos!", su compañero Damián Betular aseguró pícaro “Pasa, pasa, les pasa a muchos”.

Fue allí cuando la concursante detalló el sueño: “Sentía la voz clarita de Germán que me gritó ‘Silvana’ y yo me incorporé, me levanté de la cama y dije ‘ay, me está llamando Martitegui’”.

Y concluyó revelando con picardía: “Me fui a la pieza de mis hijos para ver si eran ellos, pero no. Fue Martitegui que me llamó. No sé por qué, pero me parece que todos los días voy a soñar con él”.