Rodrigo De Paul mostró su nuevo tatuaje dedicado a Tini Stoessel tras los rumores de separación

En la tercera imagen, los fanáticos encontraron un nuevo tatuaje en el torso del jugador. Sobre el ombligo se puede leer "Tini", y los seguidores de la parejita destacaron que sería igual a la firma de la cantante.

Los internautas sorprendidos por el nuevo tattoo de Rodrigo comentaron al respecto: “¿Soy yo o arribita del ombligo dice Tini?”; “¿Cómo te vas a tatuar ‘Tini’? ¿Querés que me muera?”; “Todos pensando si dice Tini o no y yo sin entender por qué al escudo todavía no le clavó la tercera estrella” y “Ese Tini tatuado, patético”.

Los videos de Tini Stoessel, de fiesta en Ibiza, en medio de rumores de separación de Rodrigo de Paul

En medio de fuertes rumores de separación de Rodrigo de Paul, Tini Stoessel se fue de fiesta junto a un grupo de amigas, en Ibiza, España, el país donde está viviendo con el jugador argentino.

En las redes sociales, la estrella de la música se mostró divirtiéndose en Amnesia, un reconocido boliche de Ibiza, donde se realizó una edición española de la famosa fiesta Bresh.

La joven asistió junto a tres amigas de ella de toda la vida: Carola Gil, Eliana Gallero y Ardu Inner, que no son famosas, conocen a la artista desde que eran pequeñas y también viven en Madrid.

En uno de los videos se la puede ver a Tini cantando uno de los hits que hizo con Tiago PZK y, en otra grabación, moviéndose al ritmo de Danza Kuduro, el gran éxito internacional de Don Omar.

Desde en entorno de la pareja desmientan las versiones de separación, aunque la información extra oficia dice que habrían tenido una fuerte crisis, que lograron superar airosamente.