Aseguran que Tini Stoessel habría confirmado su separación de Rodrigo De Paul

“Alguien que estuvo con la futura mujer de la Bruja Verón, celebrando en Ibiza su despedida de soltera, contó que Tini les había dicho que hacía cuatro días estaba separada", reveló Pochi, quien maneja la cuenta de Instagram.

Tini en Ibiza

"Me suena que esa relación está en su lecho de muerte”, deslizó.

Por otro lado, otro dato que no dejaron pasar los usuarios de las redes, fue el hecho de que la cantante no dio like ni comentó la publicación de Rodrigo De Paul, en la cual mostró el tatuaje que lleva con su nombre.

Rodrigo De Paul tatuaje

Los videos de Tini Stoessel, de fiesta en Ibiza, en medio de rumores de separación de Rodrigo de Paul

En medio de fuertes rumores de separación de Rodrigo de Paul, Tini Stoessel se fue de fiesta junto a un grupo de amigas, en Ibiza, España, el país donde está viviendo con el jugador argentino.

En las redes sociales, la estrella de la música se mostró divirtiéndose en Amnesia, un reconocido boliche de Ibiza, donde se realizó una edición española de la famosa fiesta Bresh.

La joven asistió junto a tres amigas de ella de toda la vida: Carola Gil, Eliana Gallero y Ardu Inner, que no son famosas, conocen a la artista desde que eran pequeñas y también viven en Madrid.

Embed

En uno de los videos se la puede ver a Tini cantando uno de los hits que hizo con Tiago PZK y, en otra grabación, moviéndose al ritmo de Danza Kuduro, el gran éxito internacional de Don Omar.

Desde en entorno de la pareja desmientan las versiones de separación, aunque la información extra oficia dice que habrían tenido una fuerte crisis, que lograron superar airosamente.