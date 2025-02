El drama de La Tora: sufre un trastorno que pone en jaque su día a día

“El comentario sobre Marcos fue porque yo tengo ansiedad social, y muchos de mis compañeros también la tienen. Soy muy emocional y expreso lo que siento. Cuando me contaron que él estaba en la playa, pensé: ‘¿Cómo hizo?’. Marcos es mucho más popular que yo y que muchas personas, y aun así pudo disfrutarlo. Yo, en cambio, me privo de muchas cosas en mi vida por tener ansiedad social”, sostuvo.

La Tora señaló que ella limita mucho sus actividades por este trastorno. “Me privo mucho con mis amigas y mi familia. Evito salir a lugares muy concurridos. Si voy a la cancha, tengo que ir acompañada; sola, no puedo”, agregó.

“Imaginate que ni siquiera salgo a las cuadras a la redonda de mi casa, realmente la paso muy mal”, agregó.

En ese sentido, la ex GH relató una anécdota que describe su realidad: “Mis amigas vinieron hace dos semanas a mi casa. Me mudé en noviembre y no había salido ni a dar la vuelta a la manzana. Hice tres cuadras con dos amigas porque no me animaba a hacerlo sola”.

Al describir cómo se siente en esos momentos, expresó: “Me falta el aire, es una situación que no puedo controlar. Me da ansiedad cuando me enfrento a algo que no puedo manejar”.

En el cierre de la nota, el notero acotó: “Ojalá te vea pronto en la costa o donde sea”. Con la voz entrecortada, La Tora remató: “Ojalá, se lo pido todos los días a Dios”.

La Tora contó qué pasa con Renato Rossini y por qué festejaron juntos Navidad

Renato Rossini, quien quedó eliminado con un porcentaje récord en Gran Hermano 2024, sorprendió a todos al pasar la Navidad junto a la familia de la Tora Lucila Villar.

Lo cierto es que en una charla con el ciclo LAM, América Tv, la ex GH comentó cómo se dio esa idea y qué vínculo la une con el modelo peruano.

"Es un crack, súper educado, es un amor. Me puso contenta que mi familia se haya prendido", dijo la Tora sobre la Navidad que pasó con Renato.

Y contó cómo se le ocurrió invitarlo a pasar noche buena: "No nos conocíamos de antes, lo conocí en Gran Hermano. Vieron el stream y cuando me contó que pasaba la Navidad solo que su manager se volvía no lo dudé, venite. Eso somos los argentinos".

"Amistad, yo aprendí que no miro con ningún otro hijo a cualquiera que trabaje en Telefe, no hay chances, por la experiencia que pasé", dejó en claro la Tora sobre su vínculo con Renato.

Y sobre sus trabajos y ex novio Nacho Castañares comentó: "No laburamos más juntos, sólo en La noche de los ex. Fue una decisión mía, ya tomada y hablada hace rato para crecimiento personal".