El drama de Romina Malaspina tras una sustancia que arruinó sus labios: "No se lo hagan"

Y amplió: “Hace como tres años me hice esa basura, que es como que te hacen un tatuaje en el labio para que te quede pintadito de color. Yo le dije a la chica un color suavecito y me hizo este casi rojo. Salí de ahí y me quería pegar un tiro".

Romina Malaspina

“Dije ‘ya se me va a bajar’. No se bajó nunca. Pasaron tres años y no se iba, así que me empecé a hacer láser en los labios y es muy doloroso. Pero para que la piel se caiga, es como que se ponen duros como la lengua de los gatos", explicó.

Finalmente, se mostró sumamente arrepentida y reflexionó: “Seguro pensaban que me pinto la boca de rojo todo el tiempo. No, este es el color que tengo tatuado y no me gusta. No sé la verdad por qué lo hice porque mi color de labios naturales era tan lindo". "No se lo hagan nunca", aconsejó.

¡Impactante video! Romina Malaspina se tiró de cabeza al agua helada de la Antártida

Romina Malaspina se tiró de cabeza al agua de la Antártida con temperaturas bajo cero y el video se volvió viral en las redes sociales.

La ex Gran Hermano 2015 se sumó así al desafío bajo cero y se animó a tirarse al agua con bajísimas temperaturas a pura valentía y cumpliendo a creces con la experiencia.

“Deséenme suerte”, se la escucha decir a Romina Malaspina antes de bajar las escaleras y tirarse al agua, obviamente, con los trajes térmicos correspondientes.

A la rubia le colocaron un arnés en la espalda agarrado del chaleco salvavidas y luego del clásico conteo hasta tres, y ante la arenga de todos, se animó a tirarse al agua.

Contenta por poder cumplir con el desafío y luego de los aplausos de todos los presentes, la ex GH exclamó: “¡Lo hice!”. Luego fue secada al instante y abrigada.

¡Qué coraje!