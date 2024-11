El drama de Sol Pérez, en el cuarto mes de embarazo: "Nadie me contó lo difícil que era"

Embed

"Nadie me contó lo difícil que era", afirmó en un video donde mostró cómo cambió su vestidor para poder sentirse estar siempre a la moda -fiel a su estilo- y sentirse cómoda con las prendas.

"Nunca pensé que iba a ser tan difícil vestirme embarazada", comentó el la publicación y precisó que en el último tiempo subió "dos o tres talles de pantalón".

Entre risas, Sol exclamó que buscará no perder su estilo e ir adaptándose a los cambios. "Yo voy a ser una mami hot, qué quieren que les diga. Una mami canchera", remarcó.

Sol Pérez reveló por qué decidió no dar a conocer el sexo del bebé

Semanas atrás, Sol Pérez anunció su embarazo, fruto de su relación con Guido Mazzoni. La panelista mostró la primera eco de su bebé en el programa de Vero Lozano, Cortá por Lozano, y se mostró emocionada por la noticia.

En una nota con Intrusos (América TV), la ex vedette mostró la pancita y contó cómo transita la primera etapa de la gestación. "Estoy de 15 semanas. La semana que viene, cuatro meses", precisó.

"Es todo nuevo. Raro. Hermoso. Tengo mis momentos y hay que decirlo para las mujeres que están del otro lado y dicen: 'la estoy pasando maso maso'. Es un proceso en el que una se tiene que volver a conocer. Por ejemplo, la ropa, que ya casi nada me va, o la comida porque hay cosas que comía y ya no me gustan", agregó.

Sol recordó que no fueron fáciles los meses en los que estuvo buscando quedar embarazada. "Yo era súper regular y me dejó de venir. Entonces, todos los meses tenía que hacerme tests y me daban negativo. El mes anterior no me viene, mi ginecóloga me manda a hacer una batería de estudios y sale que estaba ovulando. Por suerte, ahí pude dar con el bebito", detalló.

Cunado le preguntaron por el sexo de bebé, la panelista de Telefe señaló que ya se lo informaron y quiere mantenerlo en reserva para que sea una sorpresa. "Ya lo sé, pero quiero que sea una sorpresa", remarcó.