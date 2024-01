El dramático momento de Zaira Nara y Facundo Pieres en Punta del Este: "Estaba todo ensangrentado"

Con el paso de los días, Zaira Nara y su nueva pareja comenzaron a blanquear su romance poco a poco en las redes sociales. Cabe destacar que en el útlimo tiempo, la hermana de Wanda se creó un nuevo canal de transmisiones en vivo y se unió a la tendencia del momento.

En la última emisión del canal de streaming en vivo de la modelo, la pareja reveló el mal momento que vivieron en esas vacaciones en las tierras orientales.

pieres.jpg

Zaira Nara dio detalles del accidente que sufrió Facundo Pieres

“Se despierta la nena de él y sale corriendo a alzarla a upa”, comenzó relatando la morocha. Luego de levantarse, el jugador de polo se cayó y se provocó una herida que lo dejo sangrando.

“Estaba todo ensangrentado”, aseguró Zaira respecto al estado del deportista. “Me fui a agarrar a su hijita, que estaba despierta y se quedó llorando tras la caída”, continuó relatando. “Y, pum, se desmaya. Escuché el ruido, pero nunca me imaginé que estaba desmayado”, comentó.

Ante el relato de su pareja, Facundo Pieres no dudó en mencionar que el golpe le hizo sentirse bastante mal: “Me desperté y estaba en el piso. Me senté, me volví a desmayar y cuando me desperté estaba solo”.

Entre muchas risas por la poca atención que le prestó a su novio, Nara indicó: “Me salió el instinto de madre, no quería que su hija lo viera lastimado. Mi prioridad era la nena”.