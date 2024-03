El dramático relato de Nadia Epstein tras su paso por Gran Hermano: "Terminé en el hospital"

La exjugadora hizo una reflexión sobre su papel dentro de la casa más famosa del país y expresó: “¿Qué mejor personaje que 'la mala' cuando tengo el tono de voz que tengo, la manera de hablar que tengo? Era perfecto”.

“Yo admito que fui un poco agresiva en mi juego también, esperaba que tuviera otro impacto”, opinó y aseguró que cuando Juliana 'Furia' Scaglione salga del show será valorada, a diferencia de lo que le sucedió a ella en 2007.

“Yo no podía salir a la calle, terminé internada del golpe que me dieron”, reveló. Inmediatamente, Nadia contó que mientras hacía una presencia en un boliche “se acercó un grupo de pibes, uno me tiró un hielazo en la cabeza y me desmayé". "Terminé en el hospital, a ese nivel”, confesó.

¡Bombazo! Santiago del Moro anticipó el regreso de dos exparticipantes a Gran Hermano

Luego del reingreso de 4 ex participantes y de las otras 5 nuevas incorporaciones en Gran Hermano 2023 (Telefe), Santiago del Moro anticipó en sus historias de Instagram, una noticia bomba.

El conductor del exitoso reality publicó una foto en sus redes anunciando que este lunes, a las 22.30, Daniela Celis y Thiago Medina volverán a Gran Hermano pero, esta vez, no lo harán solos sino con Laia y Aimé, sus gemelas.

La pareja más querida de GH hará la presentación oficial para las cámaras de sus bebitas, fruto del amor que surgió dentro de la casa.

Lo que no se sabe aún es si los participantes actuales podrán ver a las bebas o si la aparición será únicamente para que el público de Gran Hermano le vea las caritas a las niñas.

Gran Hermano