El durísimo descargo de Horacio Cabak en sus redes: "Saben que están mintiendo"

Cabak enfatizó: “Saben que están mintiendo. No tengo contrato desde el 31/12. Mis contratos siempre finalizaban en diciembre y se volvían a firmar en Marzo/Abril. Nunca nos pagaban durante el verano y nunca nos garantizaban continuidad laboral. Mi contrato era con el canal, no con la productora y nunca renuncié. NUNCA”.

Después, añadió un detalle que busca refutar que su desvinculación tuviera que ver con haber violado una cláusula. “Nunca firmé exclusividad. Nunca me la pagaron. Negocié con LN+ para continuar con la Jaula y el canal estaba informado. Desde Febrero tengo contrato con LN+ y en ese mes y el mes de Marzo el canal me pidió tiempo para definir la situación de la continuidad de la Jaula”.

Para concluir, cerró: “Lucas Bertero: qué poco código tienes para meter a mi compañera de trabajo Marina Calabró, en el medio para justificar una mentira. Pero ojo.... mucho ojo... Los 'amigos' no son tan 'amigos'…y los 'códigos' fueron creados para romperse”.

Sofía Jujuy Jiménez arremetió contra Horacio Cabak tras un nuevo cruce: "Dejá de mentir"

Sofía Jujuy Jiménez dialogó con Socios en Espectáculo (El Trece) y dio detalles de la picante discusión que tuvo con Horacio Cabak durante un desfile en Pinamar.

“Para mí es un tema terminadísimo hace tres años. Fue raro lo que pasó. La verdad no entendí qué quiso hacer con eso. Pero bueno, allá él y sus cuestiones”, comenzó diciendo la modelo.

Y agregó: “Fue rarísimo. Lo que sí está bueno es que tuve la oportunidad de decirle cara a cara las cosas. Y eso me parece muy valioso como cierre de lección y aprendizaje. Tipo ‘che che, dejá de mentir. Dejá de querer ensuciarme. No entiendo por qué volviste a hablar de mí. El tema estaba caducado, pasaron tres años’. ¿Qué querés? ¿Qué metés a mis ex? Se lo pude decir en la cara y eso está bueno”.

“Evidentemente pensamos diferente, no vamos a llegar nunca a un acuerdo porque él ve la vida de una manera y yo la veo de otra. Y eso también es respetable. Pero ya está. Que cada uno siga su camino. Son aprendizajes”, sumó.

Por otro lado, aseguró que no hubo un pedido de disculpas por parte de Cabak. "Es que él no cree que haya que pedir disculpas de nada, para él no hubo nada malo. Es lo que le dije ‘¿por qué creés que explotó todo?’. ¿Qué podés charlar con una persona que es tan cerrada? Ya está”, opinó.

“Cuando terminó esa charla le dije ‘yo soy profesional pero por sobre todo soy ser humano. Primero soy ser humana y después me ocupo de mi profesión y mi trabajo. Las faltas de respeto yo no las tolero, tengo mis límites. Acá vamos a ser profesionales porque tenemos que hacer un trabajo y está todo bien’. Para mí, como humana, deja mucho que desear, entonces ya está”, cerró Jujuy.