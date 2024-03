Los sensuales looks de Zaira Nara y Sol Pérez en la presentación del canal de streaming que las tendrá como estrellas

Así, pudo saberse que quienes se conecten a La Casa podrán ver a Juariu entre las 10 y las 11.30 hs. con "YO QUE SE", junto a Iti el Hermoso y Matias Rosu. Mientras que de 11.30 a 14 hs., seguirá "RUMIS" con Sol Perez, Lizardo Ponce, Juariu, Cachete Sierra, Lola Latorre, leandro Saifir y Carola Gil.

Claro que la menor de las Nara, tendrá su propio ciclo, "ZAIRA EN TU CASA", que tendrá dos episodios por mes. Allí se verá a la morocha entrevistando a mujeres exitosas, emprendedoras y siempre en crecimiento.

En tanto, entre los programas más destacados de la señal también estará Maru Botana, quien se pondrá al frente de "AL HORNO CON MARU", donde le dará los tips de las mejores recetas a los famosos que siempre quisieron cocinar con ella.

Zaira Nara reveló la verdad detrás del supuesto reencuentro con Paula Chaves

Es de público conocimiento que hace un tiempo la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves llegó a su fin. Sin embargo, siendo colegas, ambas siguen coincidiendo en infinidad de eventos y cuestiones laborales.

Así las cosas, esta semana la mujer de Pedro Alfonso compartió una confusa imagen desde un desfile donde se veían sus pies junto a un calzado que coincidía con el que llevaba Zaira esa noche.

A raíz de la incertidumbre que se generó sobre un posible reencuentro de amigas, en LAM (América) hablaron con la hermana de Wanda y le pidieron detalles de lo sucedido.

Paula Chaves Zaira Nara

“Era un posteo que subió, no sé si Pau o Mery, que eran ellas dos. No se si las zapatillas de Pau y las botas de Mery pero bueno, habíamos ido al mismo desfile y las botas eran muy parecidas a las mías. Creo que fue Juariu que hizo como una conexión pero no era yo”, aclaró.

De todas formas el cronista le preguntó si existió algún acercamiento durante la velada y ella contestó: “Compartimos evento, agencia, gimnasio, supermercado pero no charlamos, si nos saludamos. Que ganas de buscar roña".

“Vos me preguntaste si charlamos, para mi una charla es otro tipo de conversación. En un desfile, evento, la realidad es que no podes tener una charla muy profunda, es hola cómo andas y te sentás”, concluyó.