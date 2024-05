El duro mensaje premonitorio de Emilia Attias antes de la polémica separación del Turco Naim

“Él está en un lugar que se llama Montañita y es el Turco Naim, que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro modo y no quiere saber más nada con él. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica”, sumó.

“La banco a ella. El tipo grande, no labura, está deprimido y todo el día tirado. Y ella con la plenitud de su edad, espléndida y bancando todo”, remató.

Sin embargo, al revisar los posteos de ambos, se puede comprobar que la relación ya venía en crisis desde hacía varios meses.

El último posteo del Turco dedicado a su exesposa en su cuenta de Instagram data del día de San Valentín, y Emilia tuvo la delicadeza de devolverle el gesto desde su propia cuenta en esa red. Sin embargo, su mensaje cobra otra dimensión a la luz de lo sucedido.

En una galería de fotos que, a primera vista parece romántica, donde se los puede ver abrazados caminando descalzos por el borde del mar de noche, Attias escribió en el epígrafe: “Hasta donde la luna nos lleve”.

Emilia Attías

Por qué el Turco Naim se fue del país tras separarse de Emilia Attias

Si bien parece que la separación ya llevaba algún tiempo, lo cierto es que anoche fue Yanina Latorre quien destapó una bomba desde LAM (América TV) al hacer pública la ruptura de Emilia Attias y el Turco Naim, tras 20 años juntos y una hija en común, en medio de un escándalo con un tercero de por medio.

La angelita confió que los rumores comenzaron a fines del año pasado durante la fiesta de una conocida marca, a la que la modelo asistió sola y se la vio muy cerquita de un actor. Al llegar a oídos de Naim esa misma noche, no dudó en aparecerse allí y llevársela en medio de un escándalo.

"Él llegó en pijama. La empresa tapó todo porque querían cuidar a sus figuras pero todos lo vieron", describió Yanina. Y sumó que desde ese entonces, Emilia habría comenzado a salir cotidianamente con amigas y conocidos, lo que habría generado otro conflicto entre ellos: "Él tenía miedo de que esto trascienda, que empiecen a contar que sale siempre, que está de joda y por eso, se tomó el palo".

Así, Yanina Latorre reveló que el Turco Naim se habría ido del país hace ya varios días para evitar un escándalo mayor cuando la separación y los motivos de la misma tomasen estado público.

"El 5 de mayo se fue a Ecuador y nadie más supo de él. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desprolijidades, que alguien va a contar la historia, que él no quería quedar como un cornudo y sin laburo”, concluyó la panelista de América.