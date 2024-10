El duro relato de Jimena Campisi sobre su historia con Tomás Constantini: "No lo quiero ni recordar"

"Tenía 24 años, y esa cosa de los regalos que me hacía, obviamente que a cualquier mujer la deslumbra. Decían que salían, que se pasaba, pero conmigo no. Cuando quedo embarazada, si. Empezó a salir, volvía a cualquier hora y se pasaba de todo, no lo quiero ni recordar”, siguió entre lágrimas.

En ese sentido, destacó que el embarazo fue un quiebre en la relación y desde que el bebé nació quedó completamente sola. “Todos necesitamos una mamá y un papá. Me angustia porque yo soy re sensible en el amor y en todo. Creo que todos los merecemos. Y mi hijo, tiene a mi pareja, que es maravilloso, y hace de papá”, manifestó.

De todas formas, aseguró que actualmente no insiste en una re vinculación, sino que pelea por el cumplimiento de la cuota alimentaria correspondiente.

“Mi decisión de salir hoy fue porque quiero pelear por la cuota alimentaria de mi hijo, es lo único", sentenció y confesó que no tiene otras intenciones de mostrarse en los medios más que sus declaraciones en el programa de Karina Mazzocco.

La primera vez que Jimena Campisi denunció a Tomás Constantini

Jimena Campisi lleva 12 años de batallas legales contra Tomás Constantini, con quien estuvo casada y tuvo a Milo en el año 2012. Sin repuesta del empresario, habló en A la Tarde (América) para exponer su situación.

Sus denuncias comenzaron cuando decidió contar su verdad en Intrusos (América). “Nunca apareció, nunca llamó, ni nada. La cuota alimentaria no la está pagando”, reclamó hace años en dicho programa.

Hoy, la historia sigue igual, y Jimena continúa peleando por la falta de compromiso, tanto emocional como económico, en la vida su hijo. "Años pasaron que acepté cuotas ridículas, pensando que en algún momento iba a tener vínculo, y hoy no hay vínculo", fueron sus palabras en las redes sociales.

Al igual que en el comienzo de su batalla, Jimena además decidió volver a la televisión y habló en A la Tarde (América) para mostrar su inmensa frustración.

“Hay un menor que no tiene un padre presente, más allá de que yo peleo por la cuota alimentaria, y hace 12 años que no le pasan lo que le deberían pasar. Hoy estoy parada acá para luchar por los derechos que le corresponden”, expresó.

Además, resaltó: “Yo siempre soñé con que mi hijo tenga un padre que realmente esté presente y se borró por completo. ¿Qué le sucede? No tengo idea. Nunca hubo buen vínculo, nunca jamás”.