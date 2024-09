El emotivo mensaje de Mica Tinelli para Licha López: la respuesta romántica del jugador

image.png

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli le dedicó un mensaje especial a Licha para saludarlo por su cumpleaños. En el posteo señaló que el amor está intacto, pese a tener que hacer esfuerzos para poder estar juntos.

image.png

"Feliz cumple... Deseo que seas muy, muy feliz y que te pasen solo cosas lindas. Te merecés todo lo hermoso de esta vida, ni un poquitito menos. Te amo como compañero y como persona. Amo el equipo que formamos, con mucha paciencia y amor, siempre respetando los deseos de ambos, sin cortarnos las alas y acompañándonos", expresó.

"No es fácil a veces, los dos lo sabemos, pero también sabemos que de una u otra manera, siempre podemos. Gracias por ser como sos, conmigo y con todos los que te rodean. Tenés una bondad, una simpleza, y un corazón tan genuino, que nunca me van a dejar de sorprender. Te amo, acá estoy y voy a estar siempre. No importa la distancia. Aunque tengamos algunos momentos un poco más difíciles, nunca dejemos creer, de apostar y de mirar para adelante", siguió.

Ante esas palabras, el jugador le respondió en los comentarios con mucho afecto. "Muchísimas gracias Tuta de mi corazón! Te amo mucho! Gracias a vos por todo lo que haces por mi! No importa dónde ni cuando, lo importante es que lo hagamos juntos. Siempre voy a estar a tu lado", manifestó el futbolista.

Marcelo Tinelli desbloqueó un recuerdo que conmovió a sus hijas mayores

Marcelo Tinelli ha conseguido grandes logros y muchas satisfacciones a lo largo de su carrera en los medios, pero -sin dudas- lo que más feliz lo ha hecho es ver crecer a sus hijos.

En un reciente posteo en sus historias de Instagram, el animador dejó en claro que el amor por ellos está por encima de cualquier otra cosa.

"Recién encontré esta foto y me emocionó. Es de hace 8 años, con mis 5 grandes amores: mis 5 hijos. Siento que en todas las facetas de la vida, esta ha sido mi mejor versión: la de papá", escribió Marcelo Tinelli en la publicación, donde está junto a Lolo, Francisco, Mica, Cande y Juana.

La palabras del conductor provocaron una profunda emoción en las más Cande, desde España reposteó y dijo: "Es tu mejor faceta lejos. ¿Cuándo repetimos?". "Cuanto antes mi amor", fue la respuesta de su padre.

image.png

Mica también publicó la imagen en sus historias y le hizo saber al conductor el profundo amor que siente por él. "Te amo mucho pá. Los amo con toda mi alma", añadió.