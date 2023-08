El enigmático y tremendo mensaje de Gianinna Maradona: "Sos..."

“Decí lo que quieras, igual sos lo que hacés”, comenzó su contundente mensaje con un fondo color negro la hermana de Dalma. Y sumó: “Viviendo en un mundo de gente que supone, especula y opina sin saber...”.

Daniel Osvaldo y Gianinna MAradona.jpg

Y para el final, la madre de Benjamín acotó: “(Conoce a mi hijo que lo crío sin vueltas, después juzgame y lo charlamos.... o no)”.

Cabe recordar que Gianinna y Osvaldo oficializaron su romance a mediados de 2021 luego de los rumores que los vinculaba hace tiempo.

La hija del astro había conocido y entablado un buen vínculo con Jimena Barón, quien fue novia del ex futbolista años antes y con quien tiene al pequeño Momo.

¿A quién le habló Gianinna en su misterioso mensaje en redes?

gianinna maradona.jpg

Gianinna Maradona y su desesperado posteo a mil días de la muerte de Diego

al cumplirse mil días de la muerte de su papá, Gianinna Maradona compartió un posteo a flor de piel en su cuenta de Instagram donde remarcó que seguirá adelante en el pedido de Justicia por la muerte del astro del fútbol.

"El tiempo no cura una puta mierda, el tiempo acomoda algunos sentimientos pero el dolor es intransferible. Se transita cómo se puede, batallando con mil frentes abiertos y un pedido de JUSTICIA constante", comenzó Gianinna su mensaje.

"Dalma y yo no vamos a parar, no nos van a doblegar. Cada día que pasa es un día menos para volvernos a encontrar, a donde sea que estés ojalá estés tranquilo, con tu hermosa sonrisa dibujada y no exista la tv. No se puede recomponer lo que nunca existió", continuó.

Y remarcó: "1000 días sin poder abrazarte pero igual te llevo conmigo, estás en las risas de tus nietos, en los abrazos con mi hermana, en las caricias de mamá, en cada recuerdo de la hermosa familia de fanáticos que nos dejaste! Te amamos Babu!".

"Te juro que esa banda de mafiosos va a caer y cuando caigan vamos a poder vivir en paz. Hasta que nos volvamos a encontrar te sigo escribiendo desde acá, seguí mandándome señales que me abrazan el alma, me hacen sentirte y me empujan a seguir", expresó la mamá de Benjamín.

Y cerró: "Gracias por ser mi Papá! Te extraño cada día un poco más!".