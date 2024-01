El enojo de Noelia Marzol con Flor Vigna por sus picantes dichos en el Bailando 2023: "Se lo dije en la cara"

"Nos quedamos hasta muy tarde haciendo las fotos para las semifinales y en un momento nos quedamos en el pasillo Lourdes, Flor y yo. Le dije personalmente que en el último programa estaban mi marido y mis hijos y los puso en una situación incómoda a ellos, que me había molestado", precisó Noelia Marzol.

Y agregó: "Con todas las personas que estuve no tengo nada que decir feo. Reflotar todo eso me pareció que estaba de más en ese contexto que estaba mi hijo y mi marido".

Embed

"Me dejó desconcertada porque no sabía de lo que estaba hablando. Hablar de relaciones pasadas me parece que está de más porque concluyó", continuó.

"Me parece injusto por mi marido y mi familia. Flor hace sus canciones en base a sus ex, yo no lo propongo eso, promociona sus temas de esta manera", precisó Marzol sobre el pícaro comentario de Vigna que tanto rebote tuvo.

Y remarcó: "Flor me escribió y yo le dije que no me gustó el contexto donde dijo las cosas, se lo dije en vivo, por mensaje y en la cara. Juro por mis hijos que no tengo idea de lo que habla Flor".

"Rami es perfil súper bajo, está re caliente porque me defiende, que surja todo esto que es bastante escandaloso en este momento no nos favorece para nada", expresó Marzol sobre su marido Ramiro Arias, quien observó todo este escándalo en vivo.

noelia marzol.jpg

Noelia Marzol reveló la charla que tuvo con Flor Vigna tras la polémica en el Bailando 2023

Este miércoles en LAM, América Tv, Noelia Marzol hizo su descargo luego del tenso momento que vivió en la pista del Bailando 2023 a raíz de las incómodas declaraciones de Flor Vigna.

Lo cierto es que ayer por la noche, Noelia se presentó en el certamen de baile y asistió acompañada de su esposo, Ramiro Arias, y sus hijos Donatello y Alfonsina. Frente a ellos, Vigna incomodó a la participante, ya que habló de sus ex parejas e incluso reveló que estuvieron con el mismo hombre.

Bajo este contexto, Noelia decidió dejar en claro su disconformidad con lo sucedido y sentenció picante: “Lo hizo para promocionar la música, pero ella lo admite y lo asume también. Yo lo promocionaría diferente, todas las canciones son para los ex".

Para calmar las aguas, el conductor planteó la posibilidad de una charla para hacer las paces y ella remarcó: “Yo no la tengo que ir a buscar a Flor para hablar. En todo caso, que venga ella a pedirme disculpas y hablo cara a cara, no tengo ningún problema".

De igual forma, reveló que la jurado se había comunicado con ella pero hizo un gesto de disconformidad que dejó en claro que aún no estaba todo bien.“Ella después me escribió y yo le contesté. Voy a tomarlo como unas disculpas”, deslizó.