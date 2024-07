La tremenda indirecta de Nicole Neumann a Mica Viciconte luego de sus dichos sobre la maternidad

"En mi caso, la realidad es que salí como una bolsa de papa, no estoy pensando en cómo verme porque para mí lo más importante en ese momento fue mi hijo. Qué me importa lo que digan, no soy una persona que me arreglo mucho", declaró Mica en Socios del Espectáculo (El Trece).

Como era de esperarse, sus palabras llegaron rápidamente a oídos de Nicole, quien en las últimas publicó una contundente indirecta en sus redes sociales y que todos asociaron a Mica Viciconte.

Deseando un feliz domingo para sus seguidores, la modelo compartió una frase que encontró oportuna para el momento y replicó: "El que tiene éxito jamás enfoca su tiempo en criticar, porque sabe que su energía es la manifestación de lo que ocurre en su vida".

Nicole Neumann a Mica Viciconte

La tierna foto de Cruz, el hijo de Nicole Neumann y Manu Urcera

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, la modelo Nicole Neumann subió una foto muy tierna de su hijo, Cruz, fruto de su relación con el piloto de TC Manu Urcera.

En la imagen se pueden ver los pies y la manito del pequeño, con un look en tonos claros. "Mi bebé de montaña", expresó la rubia en la descripción de la publicación.

Más tarde, en otro posteo, Nicole compartió otra foto de Cruz, en la cual ella está acariciándole los dedos del pie. "Buen día!", manifestó la diosa de las pasarelas en la postal.

Por el momento, la modelo no quiere mostrar el rostro de su hijo. Por esa razón, en algunas de las imágenes que colgó, la rubia colocó un emoji en su carita para cuidar de no exponerlo en las redes.