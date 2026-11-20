En ese contexto, reconoció que intentó seguir adelante con su rutina académica, aunque la angustia terminó afectando su rendimiento. “Al otro día fingí demencia. Intenté seguir con mi vida, pero el último examen lo rendí llorando. Me calmaron, pero ya no tenía la concentración para seguir leyendo apuntes. No podía. Decidí no rendir el último final”, explicó.

Por otra parte, la ex participante del reality también respondió a quienes la cuestionaron en las redes y hasta llegaron a insultarla por haber interrumpido la carrera.

“No tienen idea por todo lo que pasé. Muchos me dijeron que a pesar de tener un familiar enfermo siguieron con la carrera y la terminaron. Los admiro. Yo no pude y no significa que no vuelva”, manifestó.

Finalmente, Zoe Bogach aclaró que no cerró definitivamente la puerta a la universidad y que, si decide regresar, será por elección propia y no por exigencias externas. “Por suerte no tengo la presión de ir sí o sí o de recibirme en un tiempo determinado. Si lo hago es porque realmente me gusta”, concluyó.

Cuál fue el error imperdonable de Zoe Bogach en la despedida de Messi que enfureció a los hinchas

En octubre pasado, la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Monumental convocó a numerosas figuras del espectáculo que no quisieron perderse una noche histórica. Entre ellas estuvo Zoe Bogach, quien se mostró emocionada por el acontecimiento y compartió con sus seguidores la alegría de ser parte de un momento tan especial para los hinchas.

Sin embargo, la influencer terminó protagonizando una inesperada polémica. Ya dentro del estadio, tomó su celular y comenzó a grabarse mientras desde las tribunas se escuchaban los cánticos contra el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

La situación generó repercusiones porque Zoe dejó entrever que no comprendía demasiado qué estaban cantando los hinchas ni a quién estaban dirigidos los reclamos.

El video que publicó en sus propias redes sociales no tardó en generar indignación, especialmente en X, donde varios usuarios cuestionaron su presencia en la despedida del capitán argentino y la fulminaron con sus comentarios.

“Esta gente fue a la despedida. Mamita”, escribió un internauta. Otro, por su parte, lanzó: “Ignórenla ya que solo quiere llamar la atención y no le importa si es hate porque quiere que todos hablen de ella”.

Los cuestionamientos continuaron con mensajes todavía más contundentes. “Esto ya es una provocación directa sabiendo que hay un montón de gente que quiso ir” y “¡Qué país generoso! Por lo único que quería ir seguro es para tener la fotito en la cancha y hacerse ver”, fueron otras de las críticas que recibió.

Así, lo que comenzó como una noche especial para Zoe Bogach, en el marco de la despedida de Messi, terminó convirtiéndose en un nuevo foco de controversia en las redes sociales.