Estalló la interna en Masterchef: Maxi López estaría molesto con Wanda Nara por un supuesto incumplimiento

Estalló la primera gran polémica de MasterChef Celebrity (Telefe) a poco tiempo de comenzar, y los protagonistas son ni más ni menos que Wanda Nara y Maxi López.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Maxi López estaría molesto con Wanda Nara por una aparente promesa incumplida vinculada a su participación en MasterChef Celebrity.
Estalló la primera gran polémica de MasterChef Celebrity (Telefe) a poco tiempo de comenzar, y los protagonistas son ni más ni menos que Wanda Nara y Maxi López.
Antes de iniciar el rodaje oficial, como ocurre en todas las ediciones de competencias de cocina con famosos, los participantes reciben una capacitación express para aprender todo lo necesario y comenzar el show en condiciones óptimas. Según informó Daniel Fava en A La Tarde (América TV), esas prácticas tienen un pago estipulado, pero el futbolista todavía no habría recibido el dinero prometido.
Según contó, los motivos serían los siguientes: "Maxi López, cuando lo llaman de MasterChef con la oferta, se despacha con una fortuna. En Telefe le dicen que no y es Wanda Nara la que lo vuelve a llamar para decirle: 'La diferencia la pongo yo con un sponsor'. Ahí cierran un contrato millonario de palabra".
"Prometió, pero no cumplió y la plata no aparece", continuó el comunicador acerca de que el acuerdo verbal no se habría cumplido.