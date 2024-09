El escandaloso momento de Mariana Brey en C5N cuando Pablo Duggan le gritó y la insultó al aire: el video

Ocurre que como Brey tiene una posición más cercana al actual gobierno de Javier Milei y, por ende, contraria al peronismo y/o kirchnerismo que abraza el resto de los integrantes del programa, razón por la cual Mariana resulta ser una suerte de "oveja negra" dentro del envío, lo que a diario genera intensas discusiones y enfrentamientos.

En tanto, anoche mientras analizaban el incidente que sufrió l Juan Grabois en el aeropuerto de Ezeiza al volver de Roma, donde participó de un encuentro con el Papa Francisco, Brey se mostró en contra de toda manifestación de violencia o intolerancia, pero acusó al dirigente social de "sobreactuar la reacción" y de "recalentar" un reproche mínimo.

Embed

Ante estos dichos, el conductor de C5N estalló en contra de la también integrante de su programa. "Nos haces hablar de cosas que no tienen ningún sentido, Mariana" disparó entonces Duggan ya fuera de sí. "La verdad, tu aporte es horrible, horrible, horrible" repitió una y otra vez mientras iba subiendo el tono de voz y gesticulaba ampulosamente, al tiempo que Mariana reaccionó picante: "Bueno, no se con quién tendrás que ir a hablar, pero qué se yo. A vos no te gustará mi aporte, mucha gente cree que soy encantadora", pero sin perder los estribos.

"Este aporte es horrible porque vos querés justificar que lo hayan puteado a Grabois, y yo creo que eso es perverso. Buscate otra excusa para criticarlo, pero no esa. No es el momento para decir eso", disparó ya fuera de las casillas Duggan, mientras Brey intentó explicar: "No festejo el escrache ni con Grabois ni con nadie, digo que él sobrereaccionó".

A esa altura de la discusión, el conductor intentó tener la última palabra al gritarle que ese no era "el momento de decirlo". "¿Por qué, quién lo dice?" le preguntó ella. "Yo te lo digo", aseguró Duggan. "Pero qué... porque el conductor dice eso yo tengo que obedecer... ¿Dónde estamos?" arremetió Brey sin miedo alguno. "Porque estamos discutiendo si el que piensa distinto es agredido en la vía pública. Yo fui agredido en la vía pública y espero que vos, que ahora tenés mucho posicionamiento..." decía el también conductor de Radio 10 cuando Brey intentó defender su postura, pero Duggan estalló a los gritos: "No, no puedo así. Vamos a próximo tema. ¡Me hinché las pelotas! Vamos a hablar de Córdoba, dale... ¡Me rompió las pelotas!".

Pablo Duggan y Mariana Brey.jpg

Mariana Brey volvió a trabajar tras un enorme sufrimiento por una cirugía: "Fue muy doloroso"

A mediados de agosto pasado, Mariana Brey compartió un sentido posteo en sus redes, en el cual contó que se sometió a una operación de vesícula, algo que tenía previsto hace tiempo y no realizó antes por miedo al quirófano.

Pasados unos días, la periodista volvió a Socios del espectáculo y detalló qué fue lo que sucedió. “Tal vez visto con los ojos de hoy, uno dice un poco exagerada. La verdad que lo viví de esa manera. Me tenía que operar la vesícula, una operación programada, ya desde el año pasado me habían encontrado las piedras en la vesícula”, relató.

“Era importante sacarlas, no era urgente en ese entonces. Pero pasó un año, vuelvo a hacer una revisión y claro, se había multiplicado la cantidad de piedras que tenía. Digo no voy a terminar en una urgencia porque es muy grave, a veces uno minimiza este tipo de cosas, pero es realmente grave porque podés terminar en una terapia intensiva. Entonces dije ‘no voy a ir a ese extremo, me voy a operar’”, siguió.

Embed

Mariana señaló que el mayor obstáculo era el miedo que le provocaba entrar a un quirófano: "A mí el quirófano me da terror, por eso para algunos puede haber sido un poco exagerado, pero realmente me da mucho miedo al quirófano. Por eso, ni tengo ninguna cirugía estética, sino me hubiese hecho entera”.

“¿Es muy doloroso el posoperatorio?”, quiso saber Rodrigo Lussich. “En mi caso, fue muy doloroso. Lo que me explicaba el médico que en contexturas muy pequeñas, soy muy chiquitita, señora, soy muy pequeña. En contexturas muy pequeñas y con abdomen muy firme, el posoperatorio es mucho más doloroso, que en personas que tienen más cavidad para poder trabajar. Básicamente, te inflan como un globo, con la laparoscópica, pero necesitan mucho espacio para poder trabajar”, explicó la panelista.

Y finalizó: “Estoy entera, con un poquito de dolor de ombligo, pero eso no me impide trabajar”.