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Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se sinceró como nunca sobre el drama que enfrenta desde chica

Sofía Solá habló en redes de la presión que siente por la exposición, de los romances que le inventan y de la exigencia de responder a un ideal de belleza.

22 oct 2026, 11:30
Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se sinceró como nunca sobre el drama que enfrenta desde chica.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se sinceró como nunca sobre el drama que enfrenta desde chica.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se sinceró como nunca sobre el drama que enfrenta desde chica.

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se sinceró como nunca sobre el drama que enfrenta desde chica.

A sus 21 años, Sofía Solá parece tenerlo casi todo: es joven, hermosa y empieza a destacarse por mérito propio, más allá de ser "la hija de Maru Botana".

Sin embargo, atraviesa un momento complejo y siente una presión inusual. Lo contó en TikTok, donde publicó un video con una reflexión sobre cómo vive la exposición pública, los romances que le adjudican —el último, con Franco Colapinto— y la necesidad de cumplir con un canon de belleza hegemónico.

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Desde su auto, la modelo explicó que venía de una producción de maquillaje y por eso se la veía radiante: "Chicos, yo no soy esto", aclaró con sinceridad, señalando su rostro realzado con capas de make-up.

"Siempre lo que quiero demostrar es ser un poco más real, para que no estemos todos mostrando en redes algo tan estético, sino generar algo más amigable", sostuvo, y remarcó que todos son seres humanos para no generar ideales inalcanzables entre sus seguidoras.

Qué dijo Sofía Solá sobre la presión de la exposición y los rumores con Franco Colapinto

Sofía Solá dejó en claro que no quiere provocar en las chicas ese "quiero ser ella, deseo ser ella". "Todos tenemos una vida con altos y bajos", dijo, y se refirió a cómo la afectaron los rumores que la vinculaban con Colapinto: "Realmente me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de todo lo de Colapinto, esa falsa relación, el 'che, está con la hija de Maru Botana', 'la hija de Maru Botana es una diosa'".

La joven tiene claro que no quiere ser conocida solo por su belleza: "Me molesta hacerme famosa por ser linda. Me molesta, me genero yo misma una imposición de 'Sofía, debés ser linda'". Y agregó: "No digo para hacerme la pobre y que ustedes digan 'sos linda', 'sos fea', 'matada' o 'maquillada'".

Para cerrar, aseguró que no quiere ver "tanta cámara encima" porque eso la lleva a exigirse de más, con una presión propia que le resulta pesada. "Seamos todos reconocidos por lo que tenemos acá dentro, más allá de la belleza superficial", concluyó.

     

 

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