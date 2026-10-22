Sofía Solá, la hija de Maru Botana, se sinceró como nunca sobre el drama que enfrenta desde chica.

Qué dijo Sofía Solá sobre la presión de la exposición y los rumores con Franco Colapinto

Sofía Solá dejó en claro que no quiere provocar en las chicas ese "quiero ser ella, deseo ser ella". "Todos tenemos una vida con altos y bajos", dijo, y se refirió a cómo la afectaron los rumores que la vinculaban con Colapinto: "Realmente me está costando un poco más todo lo que es exposición. Después de todo lo de Colapinto, esa falsa relación, el 'che, está con la hija de Maru Botana', 'la hija de Maru Botana es una diosa'".

La joven tiene claro que no quiere ser conocida solo por su belleza: "Me molesta hacerme famosa por ser linda. Me molesta, me genero yo misma una imposición de 'Sofía, debés ser linda'". Y agregó: "No digo para hacerme la pobre y que ustedes digan 'sos linda', 'sos fea', 'matada' o 'maquillada'".

Para cerrar, aseguró que no quiere ver "tanta cámara encima" porque eso la lleva a exigirse de más, con una presión propia que le resulta pesada. "Seamos todos reconocidos por lo que tenemos acá dentro, más allá de la belleza superficial", concluyó.