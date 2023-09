El estremecedor descargo de Stefy Xipolitakis, otra denunciante de Aníbal Lotocki

Es por eso, que tras la confirmación de su fallecimiento, Stefy Xipolitakis compartió el miedo que siente por el futuro de su salud. "Este asesino nos está matando uno por uno. Yo pregunto, ¿Qué esta esperado la justicia y casación para meterlo preso?", aseguró entré lágrimas junto a un extenso escrito.

"Yo tengo en mi cuerpo algo que me enteré recién el año pasado en pleno juicio, de su boca. Durante muchos años, a partir del problema que estaba pasando Silvina Luna, y porque este doctor hijo de p... me evadía mis preguntas, decidí investigar si realmente era MI grasa lo que tenía. Y ahí me encontré con otra realidad muy diferente a lo que él decía y a lo que habíamos acordado", relató.

Por otra parte, se mostró agradecida con los medios por difundir su causa y remarcó su deseo de justicia. "Encontré un lugar donde puedo refugiarme de toda esta oscuridad y me llena de luz y alegría que es la música. Estoy intentando preservar mi salud mental", afirmó.

Acto seguido, compartió otra historia y escribió: "Hoy me había despertado tan feliz por todo lo que viví ayer en el show con Yerba Braba, que estaba esperando al mediodía para mostrarles un reel. Estoy dando pasitos a hacer real el sueño de mi vida...y de repente la vida tiene esto que te da piñas fuertes. Y que no le pase nada a mi hermana...".

Murió Silvina Luna a los 43 años y tras 78 días de internación

Silvina Luna en las últimas horas había vuelto despertar la preocupación tras su deterioro en su salud y, lamentablemente, este jueves en horas de la tarde se supo que murió a los 43 años y tras 78 días de internación.

La modelo se encontraba internada en el Hospital Italiano desde el 14 de junio, y a pesar de que había mostrado una leve mejoría, y que superó el COVID-19 que se le fue detectado recientemente, habían revelado anoche noticias no muy alentadoras.

“Silvina ya no está más con nosotros”, dijo Flor de la V al aire de Intrusos (América TV), a las 13:48 del jueves al mediodía. Con gran dolor, la conductora confirmó la noticia luego de hablar con Fernando Burlando, el abogado de la modelo.

El fallecimiento de Silvina Luna causó gran impacto entre sus amistades, sus seguidores y la comunidad artística, que desde que se supo la gravedad de su cuadro convocaron a reiteradas cadenas de oración.