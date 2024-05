El estremecedor relato de Cinthia Fernández al recordar el acoso que sufrió en la calle

Lejos de evadir la pregunta, Cinthia decidió abrirse ante sus seguidores y relató un fuerte episodio que sufrió en una ocasión cuando salía de trabajar en televisión.

"Que un tipo a la salida de un canal (enfrente de un colegio), se me suba al auto mientras me subía y se me tirara encima mío dejándome inmóvil. Acabó, mojó sus pantalones, y salió corriendo", comenzó contando.

Luego, pasó a lo que fue su reacción y continuó: "Lo corrí, pedí ayuda gritando y lo agarró la seguridad del canal. Lo metieron en un instituto mental y a los dos meses lo largaron. Hoy debe estar libre haciendo lo mismo".

"Sabia lo que hacia, porque cuando lo agarraron dijo 'no lo hago más'. Enfermo", concluyó Cinthia en sus historias con indignación.

Cinthia Fernández acoso

La picantísima opinión de Cinthia Fernández sobre el romance de Luciano Castro y Griselda Siciliani

Claramente la confirmación del romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani es la noticia de la semana en materia de farándula y no pasó desapercibida para los colegas del medio. Es así que Cinthia Fernández no dudó en bendecir la relación, aunque con un tiro por elevación para Flor Vigna, la última ex del actor.

Lo cierto es que la primera en blanquear el vínculo fue Griselda en diálogo con A la tarde (América TV), quien frente a la consulta tras días de rumores confesó “Sí, estamos re bien”.

En tanto, por la noche fue Luciano que desde Noche al Dente en la misma pantalla quien dio algunos detalles sobre cómo fue el reencuentro con la actriz tras muchos años, dado que de jóvenes vivieron una breve historia amorosa.

Así las cosas, en su habitual ida y vuelta con su fandom, a Cinthia Fernández le consultaron desde sus Instagram Stories qué opinaba del romance de la semana, a lo que no titubeó en señalar pícara: “Luciano y Griselda me parecen un fuego. Y que se dieron toda la vida”.

Pero eso no fue todo, porque sumó picante: “Quiero que Sabrina hable porque piensa lo mismo que yo (avisen que me pongo los pochoclos)”. Y como para rematarla, concluyó asegurando que " Flor ya fue. Visto desde afuera para mí nunca matchearon bien, no los veía”.