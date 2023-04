El ex Gran Hermano Eloy Rivera intentó apuñalar a su exnovia y está internado

eloy rivera 2.jpg

Lo cierto es que hoy el ex GH vuelve a ser noticia por un nuevo episodio policial. Según informó desde Twitter el periodista Gastón Marote, Eloy Riverase encuentra internado y bajo consigna policial.

El ex integrante del reality vio a su ex pareja con un nuevo novio y la intentó apuñalar, pero ella fue defendida por el joven y el que terminó herido fue Rivera.

Marote indicó además que Rivera, que también formó parte del programa Combate, ya contaba con una orden de restricción para acercarse a la joven por violencia de género.

eloy rivera.jpg

Qué explicaba Eloy Rivera sobre el grave incidente con su ex pareja en 2019

“Estábamos discutiendo y tenía que asustarla, ella tenía que sentir el miedo de que iba a morir para poder salvarla de todos los males. Se encerró en el baño cuando me vio que me acercaba con un cuchillo, y atravesé la puerta con el cuchillo. A ella no le pasó nada, solo quería que sienta miedo y yo sentí su miedo”, contaba Eloy Rivera en enero de 2020 en diálogo con PrimiciasYa tras la fuerte discusión con su ex novia, Candela Díaz, ocurrida a fines de diciembre de 2019.

Luego, el ex GH se refirió a las predicciones que realiza en sus redes sociales y dijo que su novia cree que él se volvió loco: “Ella ahora está con su mamá. No me denunció y me cuidó siempre, piensan que estoy loco con esto de las predicciones que hago. Estuve preso unas horas, me golpearon e hicieron de todo y luego me internaron. Me ataron en una camilla, pero logré desatarme con mis poderes”, contó el joven.