El extraño mensaje de Cecilia Milone a Chico Novarro el día en que hubiese cumplido 92 años: "Renacé"

Tras admitir públicamente su affaire con Chico Novarro tiempo atrás y generar malestar en la familia, ahora Cecilia Milone vuelve a dar que hablar con un enigmático posteo dedicado al fallecido cantante.

4 sept 2025, 09:00
El extraño mensaje de Cecilia Milone a Chico Novarro el día en que hubiese cumplido 92 años: "Renacé"

Chico Novarro murió en agosto de 2023, acompañado por el amor de su esposa Cristina Alessandro y de sus hijos. Poco después, Cecilia Milone sorprendió al confesar abiertamente que había mantenido un romance secreto con el cantante mientras él aún estaba casado, a quien definió como “el gran amor de su vida”.

Como era de suponer, la familia reaccionó con indignación e intentó desmentir la historia, insinuando que se trataba de una fantasía de Milone que Novarro nunca compartió. Y si bien con el paso del tiempo la polémica se fue apagando, lo cierto es que este 4 de septiembre —día en que el músico habría cumplido 92 años— la actriz volvió a recordarlo con un sentido mensaje donde reafirmó cada una de sus palabras sobre su vínculo sentimental con el recordado cantante.

"Naciste la madrugada del 4 De Septiembre. Son días claves. Donde miro tus fotos y te escucho cantar. Siempre que te llamaba por tu cumpleaños, decías: “Hola, era el llamado que estaba esperando. Y durante muchos años nos privamos. Vos de mi saludo y yo, de la ternura de tu voz esperándome", comenzó escribiendo junto a un compilado de imágenes de ellos dos tanto arriba como abajo del escenario, musicalizado con el tema Tu Amor interpretado justamente por ellos.

Pero lo más extraño del posteo de la actriz, fue el cierre del sentido poema que le dedicó declarándole una vez más todo su amor. "¿Por qué lo dejo por escrito? Porque nada hay más PRESENTE que las palabras y porque MI amor es MÍO y yo, soy TUYA. Renacé, Micki, por siempre jamás", concluyó junto al emoji de un corazón blanco y una paloma.

Asimismo, otro detalle no menor sobre la publicación de Milone tiene que ver con la escasa cantidad de reacciones frente a su posteo, apenas algo más de 600 likes, lo que podría leerse como la desaprobación por parte de los internautas hacia la cantante insistiendo públicamente con una situación íntima que en vida Novarro prefirió guardar para la intimidad.

IG Cecilia Milone - extraño mensaje a Chico Novarro

Cecilia Milone confirmó su romance con Chico Novarro y reveló detalles únicos

En marzo de este año, Cecilia Milone sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de escritos personales en los que confirmó su romance con Chico Novarro. En aquellos posteos también deslizó, sin mencionarlo directamente, que tras la muerte del cantautor tomó la decisión de pedirle el divorcio a Nito Artaza, con quien estuvo en pareja durante más de dos décadas. Ese fragmento luego fue editado y eliminado, pero las palabras de la actriz y cantante dejaron huella.

Así, Milone mantiene vivo el recuerdo de quien definió como su “gran amor” y lo homenajea en su espectáculo Las cartas de un león. En un video publicado en sus redes, relató cómo fue el reencuentro con Novarro poco antes de su partida.

“El 20 de julio de 2023 yo ya venía con un año muy complicado, haciendo terapia para resolver mi vida personal, sentía que estaba todo roto. Esa mañana me desperté con un sueño muy vívido: soñaba que él estaba quieto, que no podía respirar”, comenzó relatando.

Preocupada, pidió ayuda a una amiga para averiguar cómo estaba. “Me dijeron que lo estaban internando. Después supe que le habían dado el alta. Entonces el 25 de julio decidí escribirle, y tuvimos un chat hermoso donde pude pedir disculpas porque sentía que se las debía”, recordó.

Sin embargo, la comunicación se cortó de manera abrupta: “Cuando me bloquearon el teléfono usé otro y me volvieron a bloquear. Sentí que lo único que podía estar pasando es que se estaba muriendo. Entonces fui a su casa y esperé en una camioneta con mi amiga a que se fueran las personas que lo cuidaban”.

Cecilia Milone sobre Chico Novarro 1.jpg

Allí, se animó a tocar el timbre. “Sabía que él estaba acostado y que probablemente no me quisiera ver. No esperaba que me atendiera. Yo lo único que necesitaba era que supiera que yo estaba ahí, lo que significaba para mí y lo agradecida que estaba. De golpe comprendí todo lo que había pasado. Viví una historia hermosa con un artista hermoso, con la persona más buena del mundo”, expresó con emoción.

Finalmente, Milone aseguró que su compromiso ahora es difundir el legado artístico del músico: “Él no supo difundir su obra poética, y ha sido un extraordinario. Yo me voy a ocupar de que todo su material sea conocido”.

Cecilia Milone sobre Chico Novarro 2.jpg

     

 

