Tras su dura denuncia contra Nito Artaza, Cecilia Milone habló sobre su salud mental

Si bien en un principio cuestionó la forma en la que se usa el humor para hablar del tema, hizo un contundente pedido. "Yo los invito a que utilicemos a conciencia ese tipo de humor”, deslizó seria.

Así como también cuestionó aquella expresiones que suelen minimizar los problemas psicológicos o psiquiátricos. “¿Viste que a veces se dice ‘está loco, está loca, que se vaya a terapia’? Me parece que, así como estamos respetando los cuerpos no hegemónicos, hay que respetar”, remarcó y se refirió a su propia experiencia.

Allí afirmó que atravesó un momento muy difícil aunque no entró en detalles: “Hay gente que está muy condenada por episodios severos. Fue un episodio que pude haber tenido yo, que afortunadamente estoy de pie, puedo mantenerme por mí misma”, y sobre cómo lo superó, admitió que precisó ayuda: “Me asesoré. Con abogados, en principio, porque son muy necesarios en algunos puntos, y con terapeutas”.

En tanto, ante la consulta del cronista de LAM sobre si estaba desilusionada de Nito, con quien tuvo una relación de más de dos décadas, Cecilia Milone fue tajante. “No, me duele mucho la agresión, la verdad. No puedo ver los programas de ustedes. Me pasa que me da ternura porque yo los veo a ustedes hace tanto y me da ternura, pero después escucho cosas editadas muy feas. Estoy muy decepcionada”, disparó.

Asimismo al ser consultada por los polémicos dichos de Julieta Novarro, hija de Chico, sobre ella y su amor por su padre, la actriz y cantante evitó polemizar. “Yo, sinceramente, no van a escucharme. Sí, creo que, si algo, resisto archivos, es que yo siempre que hablo, defiendo, jamás ataco”, sostuvo. En tanto, ante la pregunta de le gustaría hablar con ella para limar diferencias, Milone fue cortante. “Todo lo personal lo hablo en forma privada. No van a encontrar un archivo en el que yo haga eso”, afirmó.

Fue allí cuando Cecilia Milone hizo saber que hoy su interés está puesto en homenajear públicamente al enorme artista que fue Chico Novarro, ya que en vida los que se le hicieron no estuvieron a su altura. "La única persona a la que honro es a la memoria de alguien que amé como artista y como persona. Me lo reconoció él. Con eso tengo bastante, diría la profecía”, concluyó.

Cecilia Milone denunció públicamente a Nito Artaza con un estremecedor testimonio: "Tomé pastillas..."

Después de muchos meses de silencio y de evitar a la prensa para no tener que referirse a su separación de Nito Artaza, apenas unas semanas después de su escandalosa confesión sobre su romance con Chico Novarro, el viernes a primeras hora Cecilia Milone se animó a hablar en un extenso video desde sus redes sociales, donde expuso un polémica actitud del actor y productor para con ella en uno de sus peores momentos.

En medio de confesiones varias sobre sus sentimientos, su miedos y sus angustias, claramente el pasaje más duro de la catarsis que hizo frente a sus casi 83 mil seguidores de Instagram fue el que tuvo que ver con el último tramo de su matrimonio con Nito Artaza.

Con visible angustia, y entre lágrimas contenidas, Milone confesó: "El verano del 2022 fue muy difícil para mi. Yo no sabía hablar con la persona con la que vivía en ese momento, no podía hacerme entender. Me desesperaba su forma de invalidar mis sentimientos y no sabía cómo hacer para que escuchara mi alma".

Pero minutos después hizo su más dura declaración. "Una noche muy desesperada, después de una discusión que fue más un pedido de atención, tomé tres pastillas con la intención de dormir todo el día. Yo no quería estar ahí, no sabía cómo irme, no sabía cómo enfrentarlo y no sabía cómo pedirle ayuda. Esta persona, en vez de asistirme o de llamar al SAME, me metió en la bañadera, me bañó y me hizo hacer función", afirmó desgarrada.

Al tiempo que con el correr de sus palabras, el relato de Milone se tornó realmente preocupante al revelar que "su argumento (en referencia a Artaza) era qué iban a pensar si suspendíamos la función", y continuó: "La cosa es que no sé ni cómo pero la hice. O sí: con profesionalismo, con unos compañeros hermosos que me sostenían mientras yo lloraba y hacía monólogos".

Asimismo, al final de los casi ocho minutos en los que verborrágicamente sacó afuera todo eso que la atormenta desde hace al menos tres años, Cecilia Milone concluyó con un mensaje directo para quien fue su marido durante 6 años.

"De verdad te quise mucho. Sugiero que no mandes a la gente a terapia burlándote. Si te volvés a encontrar con una situación así, ayudá a la persona con la que estés, llamá al SAME o dejala internada en un psiquiátrico. Pero no te burles. Todavía podés ser bueno. Te invito a hacerlo hoy", sentenció acongojada.