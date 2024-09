El famoso hombre que desató la eterna guerra entre Susana Giménez y Yuyito González

Lo cierto es que en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, ahondaron sobre las diferencias entre Susana y Yuyito, las cuales vienen hace muchos años y tendrían un hombre como eje del escándalo: el ex campeón del mundo de boxeo Carlos Monzón.

"Tienen talonarios de facturas cada una con la otra", lanzó Adrián Pallares al comenzar a hablar de este tema. "Son memoriosas", acotó Nancy Duré.

Embed

A lo que Rodrigo Lussich preguntó: “¿Compartieron un hombre o no? ¿Monzón estuvo con Yuyito?". Y Mariana Brey explicó acerca de este tema: “Sí, Monzón estuvo con Yuyito. Monzón estuvo con Yuyito, creo que fue en diferentes momentos, por lo pude averiguar. Y además, Susana, todos sabemos, Monzón fue el gran amor de su vida".

"En cambio para Yuyito, Monzón fue un touch and go, fue en realidad una especie de venganza al marido en ese momento, que no me acuerdo quién era. ¿Era Coppola? Coppola era, no me acordaba quién era. Porque Coppola la había engañado, entonces ella le dijo, tomá”, continuó la panelista.

Cabe recordar que Susana Giménez y Carlos Monzón fueron pareja tras conocerse en los papales protagónicos de la película La Mary y la tensión sexual entre los dos fue muy fuerte y el vínculo sentimental duró 4 años.

carlos monzon susana gimenez.jpg

Yuyito González anunció el gran paso que dará con Javier Milei: "Es muy emocionante"

Amalia Yuyito González confirmó el gran paso que dará con su pareja Javier Milei en los próximos días y sorprendió a todos desde su programa televisivo.

La conductora de Empezar el día, Ciudad Magazine, comentó que el próximo domingo por la noche asistirá al Congreso de la Nación donde el presidente expondrá el presupuesto 2025 y allí conocerá personalmente a los padres de su novio.

"El domingo es un día muy importante para mí porque voy a ir a acompañar a Javier al Congreso de la Nación, que no lo conozco. Es un evento tremendo en todo sentido: en lo personal, como pareja y a nivel de nuestro país", comenzó Yuyito González.

Y reveló que allí verá por primera vez a los padres de su novio: "Además me van a presentar a mis suegros. Voy a conocer a los papás, así que la verdad que es muy emocionante por lo que significa en nuestra relación".

"Voy a estar ahí con Mechi Espert, la mujer de José Luis Espert, con Cristina Francos, la mujer de Guillermo Francos, el profe De Pablo y los papás de Javier", explicó la conductora.

Y cerró agradeciendo a la hermana del presidente, Karina Milei: "Vamos a estar en un palco que nos preparó Karina. Hermosa, le mando un beso. Así que bueno, chicos, en familia y haciendo cosas lindas".