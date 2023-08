El inoportuno comentario de Jorge Rial contra Morena tras reencontrarse con su nieto

Fueron varias fotos las que subió el periodista con el hijo de Morena. En la primera, Francesco sostiene unos globos de River Plate, el equipo del que es hincha el periodista.

jorge rial francesco 1.jpg

"Gallina, como el tata", escribió Rial sobre la imagen. En la segunda, está en un sillón con el perro del periodista y, en la tercera, se los ve a los dos sonrientes, muy felices.

A pesar de ese lindo momento familiar, el periodista se hizo un instante para dedicarle un palito innecesario a su hija en medio del conflicto que los separa y los enfrentó públicamente.

"No pudieron rompernos", fue la última historia que compartió Rial en una imagen con su nieto y mascota en Instagram reavivando así la interna que vive con More.

jorge rial francesco.jpg

Nico Occhiato le contestó a Jorge Rial tras sus polémicas declaraciones de los streamings: "Está..."

Jorge Rial lanzó un filoso comentario desde Twitter contra Nico Occhiato y que luego ratificó en una entrevista con LAM, América Tv, donde siguió agregando más picante.

"La extraña historia de los comunicadores que son apolíticos pero partidarios", decía el tuit del periodista. Y en una nota con el ciclo que conduce Ángel de Brito, amplió su posición.

"¿Occhiato es el que dice que es apolítico pero es partidario? Ah, ahora sí, no sabía quién era. No lo puse solamente por él, lo puse por todos los periodistas que se dicen independientes y después aparecen en la lista de la oposición, es raro. Pero no pasa nada", comenzó picante.

“No sé qué es Luzu, no lo conozco. Se hacen los cancheros en los streamings y después en la vida real arrugan, no te lo dicen nunca en la cara. Es un gran lavador de guita el streaming, averigüen quién banca los streaming", agregó.

Y lanzó: "Averigüen qué político se quiso sentar con Occhiato a comprarle Luzu. Se siente el lavarropa desde acá. Del lado de Granados de la vida siempre”.

Consultado sobre este tuit y los polémicos dichos de Jorge Rial, Nico Occhiato le contestó: “No hay chance de que me peleé con Rial, está todo bien”.

Y sobre el concepto de lavado de dinero en los streamings, Occhiato fue contundente: “Averigualo tranquilo. A vos y a cualquiera que quiera averiguar. Hoy cualquier sociedad es fácil de saber cómo está conformada. Yo tengo dos socios hoy y siempre fue así”.

“Hoy lo único que tenemos nosotros es una remada tremenda, estar invirtiendo cada vez más y re felices de lo que estamos haciendo. Ojalá fuese así de que yo me esté llenando de guita, estaría buenísimo”, indicó.

Y sobre su presente laboral explicó: “No me va mal, pero junto a todas las otras cosas que hago. Luzu es un microemprendimiento que arrancó hace tres años y como no tenemos atrás a ninguna empresa o a ningún empresario con una espalda de guita o un inversionista grande, nos está yendo bien pero cualquier error que cometes, se te viene todo a la mier.. hoy".

“Por lo menos hablando de mi experiencia y de mi empresa. Nos va bien, pero en cuanto pifiaste un número o una decisión, no tenemos a alguien que nos cubra la espalda atrás”, fundamentó.

Y sobre el intento de compra de Luzu Tv por parte de un político, Nico confirmó y cerró con humor: "Eso sí sucedió pero dijimos que no. Nos intentaron comprar pero nunca accedimos a eso. A mí también me copa mucho lo de Migue".