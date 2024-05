El feroz descargo de Cata contra la hermana de Furia de Gran Hermano: "Nefasta"

Embed

Cata aclaró que le molestó que Coy diga que ella se tomó a burla los problemas cardiológicos que sufrió Alfa en su ingreso a Gran Hermano. "Yo nunca me reí de la enfermedad que tuvo Alfa adentro de la casa. De pedo sabía que había tenido presión alta. Cuando salí me enteré de todo lo que le había pasado a Alfa", remarcó.

La ex GH explicó que no tenía forma de saber qué le pasaba a Alfa porque ellos casi no tenían vínculo. "Adentro de la casa, yo no sabía nada porque con Furia ya no hablaba", agregó.

Al finalizar, Cata se despachó fuerte contra Coy. "Cerrá el ort... nefasta... no hables de mí, no me nombres, no me rompas las pelot.... Dejá de usarle los canjes... dejá de romper las pelotas.... porque no nunca me reí de la enfermedad de Alfa", concluyó.

El nuevo romance de Cata de Gran Hermano con un famoso cantante

Después de haber tenido una breve historia de amor con El Villano, y un coqueteo con Damián Moya, Catalina Gorostidi de Gran Hermano estaría viviendo un romance con un famoso cantante de cumbia.

Al aire en Se Picó, el programa de Gastón Trezeguet en República Z, Luciana Maidana acorraló a su ex compañera de convivencia con un dato bomba sobre su relación con esta figura de la música.

"¿Quién te buscó ayer después del debate?", le preguntó la salteña a la hija del Loco Gorostidi. "¿Ayer te fuiste con alguien?", reaccionó el conductor. "¿Y por qué se durmió a las 6 am si el debate termina a las 00?", añadió Luciana y siguió: "Yo salgo y hay una auto deportivo esperando".

"¿Quién era? ¿Un jugador de fútbol?", indagó Laura Ubfal. "No, no es jugador de fútbol, es un cantante", precisó Cata. "¿Cómo se llama? ¿Ezequiel?", exclamó Luciana. "Ezequiel dijo! Se le escapó!", comentó Gastón Trezeguet. "Amiga, yo te re cuido, sos re mala", remató la protagonista de esta historia de amor.

En las redes empezaron a especular y el hombre señalado es Ezequiel Iván Cwirkaluk, popularmente conocido como El Polaco.