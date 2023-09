El feroz descargo de Dalma Maradona tras la fuerte acusación que recibió

Embed

Sin embargo, en los últimos días, varios perfiles dedicados a recordar al Diez fueron suspendidos. ¿El motivo? Alguien, en nombre de Dalma y Gianinna, denunció las publicaciones de dichas cuentas, alegando que estaban haciendo uso indebido de la imagen del ídolo.

Para evitar malos entendidos y frenar las críticas en Twitter, Dalma publicó un video contundente, con el cual dejó en claro que lejos de ellas está frenar las cuentas en homenaje a Maradona.

"A mí hermana, como a mí, no nos molestan para nada las páginas espectaculares, en las que suben fotos de mi papá", comenzó diciendo la actriz, apenada por la situación. "Nunca paren de poner fotos de mi papá", remarcó.

Dalma advirtió que hará lo posible para que la restricción deje de existir: "Hay un mal entendido porque hay un abogado que nos representa a los 5 herederos y, da la casualidad, que cuando bajan las páginas dice el nombre del abogado y que las que piden bajar esas páginas somos solamente Gianinna y yo, y eso no es cierto. Nos encanta que suban fotos, nos arroben y eso no pare nunca", concluyó.

dalma y gianinna.jpg

Dalma y Gianinna, envueltas en un escándalo: aseguran que prohibieron un homenaje a Maradona

Diego Maradona marcó un antes y un después en la historia del fútbol argentino. El campeón logró conquistar a millones con su enorme destreza con la pelota y se convirtió en un ídolo eterno tras su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

Las redes sociales se plagaron más que nunca de imágenes, videos y recuerdos de la exitosa carrera del jugador. En 2021, un grupo de fans creó en Instagram @maradonoir, un perfil dedicado a homenajear al Diez y vincular una foto de él con alguna película.

Con el correr de los días, dicha cuenta cosechó miles de seguidores, likes y comentarios, a medida que la comunidad maradoniana continuaba creciendo. Sin embargo, al parecer, la movida no fue del agrado de Dalma y Gianinna, que interpusieron una medida para dar de baja esa cuenta.

En un comunicado de @maradonoir se lamentaron por la decisión. "Empezamos Maradonoir como otro homenaje colectivo, entre infinitos, a Diego Armando Maradona: el mejor jugador de fútbol y el mejor de los nuestros", comienzan diciendo en el inicio del mensaje.

"Quisimos ubicarlo en cada película que pudiéramos, porque hay tantos Diegos como fanáticos que lo recordemos. El 31 de agosto nos bloquearon la cuenta porque Diego Mayol, en representación de Dalma y Gianinna Maradona, considera que 'la imagen y nombre de Diego Maradona' pertenecen legalmente a sus herederos y no pueden ser utilizados sin su autorización", advierten.

En las últimas líneas de ese comunicado, desde @maradonoir aclaran que no tienen autorización para continuar compartiendo material del ídolo: "Por esto, no podemos subir más fotos. Pero no queremos dejar de decir que nosotros creemos que Diego es del pueblo y de todos los que lo amamos. Diego es más que público: es popular".