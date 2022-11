El fuerte cruce entre el papá de Tini Stoessel y Nik por tratar a la cantante de "mufa"

Como el partido terminó en derrota, 2 a 1, todos buscaron señalar a un culpable y la joven cantante fue el blanco de muchos.

En este caso, el caricaturista Nik apuntó contra Tini desde sus redes. “Por favor, a De Paul sáquenle los botines que dicen “Tini” y pónganle unos de verdad. #Qatar2022”, pidió el ilustrador de Gaturro creyendo que hacía un chiste.

Sin embargo, al que no le pareció nada gracioso fue a Alejandro Stoessel. El papá de Tini, de larga trayectoría como productor en los medios, decidió enfrentar al hombre.

“Quería comentarte mi sorpresa después de leer tu tweet. Creo que tanto vos como yo sabemos lo que representa ser agredido desde las redes. Tu profesión es hacer humor pero hubiese sido prudente evitar generalizar el bullying”, pidió el papá de la cantante.

nick-contra-tini-stoessel.jpg

Trascendió lo que hizo Rodrigo de Paul la madrugada antes del partido debut de la Argentina en Qatar 2022

Tras la derrota de la Selección Nacional en el primer partido del Mundial de Qatar 2022 se comenzó a señalar algunas cosas, entre ellas los comportamientos de los jugadores.

Con el paso de las horas, se supo que Rodrigo de Paul estuvo online en sus redes sociales, unas horas antes del encuentro ante Arabia Saudita y lo cuestionaron por no tener la cabeza en el partido.

La cuenta de Instagram Gossipeame recibió un mensaje que indicaba que el volante estaba pensando en otra cosa antes del encuentro con Arabia Saudita, en el que perdió 2 a 1.

Esta seguidora señaló que De Paul dio un “like” a las fotos sexys de una de sus amigas desde su cuenta de Instagram, que ni siquiera era su pareja, Tini Stoessel.

“Buen día. Para mí subestimaron al otro equipo y cuando le hicieron el segundo gol no pudieron reaccionar. No voy criticar a nadie porque es un equipo, pero de Paul dando like a su novia a las 4 AM y dando like a su amiga Carola con fotos sexys, te demuestra adónde tiene la cabeza”, denunció la usuaria y la cuenta de chismes lo publicó.