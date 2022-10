El fuerte descalificativo que usó L-Gante para mencionar a Mauro Icardi

Al parecer, según sus íntimos, el músico "está re enganchado con Wanda Nara", agregó el panelista de Carmen Barbieri.

En su descargo, Icardi había dicho: "L-Gante usó bien sus palabras para dar de que hablar y colgarse de todo esto… que le está viniendo bien, también con una canción y con todo lo que sigue".

"También les voy a contar que está haciendo un video en Santa Bárbara. No vamos a comentar nada de eso porque no es nuestro modo de vida y nuestro modo de ver las cosas. No es lo que quiero para mis hijos y mis hijas", continuó.

"El cantante puso que estaban en otro lado y la verdad es que están en Santa Bárbara. El video es un poco ridículo. Nunca quise hablar del tema, pero la verdad es que ya toca".

Se filtró otro mensaje de los hijos de Wanda Nara contra L-Gante

En medio de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, los hijos de la empresaria y Maxi López se expresaron. Mientras está en nuestro país, Wanda enfrenta rumores de romance con L-Gante y esto parece no haberle gustado nada a Valentino, Constantino y Benedicto, que pese a estar en Estambul están al tanto de todo.

Todo esto quedó expuesto el miércoles con el vivo que hizo Icardi en sus redes para descargar todo y explicar algunas cosas. Valentino López, 13 años, desaprobó lo que está haciendo la empresaria en nuestro país y tildó de “payaso” al cantante de cumbia 420.

En cambio, Constantino fue por más. Según rescató LAM, América, el jovencito no se pudo contener y decidió opinar en el vivo del padre de sus medias hermanas Francesca e Isabella. “We hate cantante”, escribió Coki en los comentarios en inglés que traducido quiere decir "Nosotros (por todos los hermanos) odiamos al cantante".

Si bien Wanda tiene pensado colaborar con el inicio de Gran Hermano en nuestro país y prolongar su estadía, la rubia volverá en las próximas horas a Turquía para reencontrarse con sus hijos y mantener una charla con su ¿ex?.