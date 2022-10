Tras la publicación contra L-Gante, Valentino -el hijo de Wanda Nara- dejó la casa de Mauro Icardi en Estambul

Luego de esto, y del vivo que hizo Icardi desde su casa de Turquía, se conoció un video de Valentino dejando el país. El joven futbolista compartió un video donde se lo puede ver luciendo un traje y con una valija con ruedas en su mano derecha.

image.png

“Los campeones de América van acá, mirá”, se la escucha decir a una mujer, mientras Valentino continúa firme con su paso. Delante de él, su hermano Benedicto también lleva un carry on y una mochila. Se van de viaje por cuestiones futbolistas.

“See you in a few days Estambul (Nos vemos en unos días Estambul)”, escribió el hijo mayor de Maxi López mientras mostraba la ruta, confirmando el viaje.

Mauro Icardi vs Wanda Nara: se supo cómo están atravesando el escándalo las hijas del matrimonio

Mauro Icardi decidió romper el silencio, casando de los rumores y los dichos de su ex mujer Wanda Nara. El jugador de fútbol hizo un extenso descargo desde Turquía, donde además está al cuidado de sus dos hijas y los tres hijos de Nara con Maxi López.

Mientras él le hablaba a sus seguidores a través de su celular, Nora Colosimo -la mamá de Wanda Nara- grabó qué hacían las dos niñas más pequeñas: Francesca e Isabella.

Nora se encuentra cuidando, ayudando de alguna manera al futbolista, mientras la empresaria está en Buenos Aires terminando ¿Quién es la máscara?, Telefe, y con más proyectos. Entre ellos, confirmó la separación de Icardi y dejó que comenzaran rumores de romance con L-Gante.

Pero parece que las noticias no llegan a las dos niñas, que lejos de estar mal se las pudo ver felices, jugando en traje de baño a bañar a una de sus mascotas. No se las ve afectadas por el escándalo ni por la distancia que tienen con su mamá que está hace más de 15 días en el país.