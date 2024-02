El fuerte descargo de Jimena Barón contra quienes la señalaron como mal ejemplo: "Déjenme en paz"

Furiosa por la repercusión que su posteo generó, la cantante subió una serie de historias a modo de descargo y sentenció: “Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir ‘porque esto es un mal ejemplo'".

"Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos. Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo", arremetió.

Jimena Barón posteo polemico

Sin embargo, eso no fue todo y continuó: "Es una reverenda poron... y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir ‘esto no está bueno’ o ‘esto es re peligroso’. Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas".

"Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos. No pongas mi foto, maldita nutricionista, que seguramente le da seis almendras a tus clientes, basta", sentenció.

Finalmente, se refirió a la frase que utilizó en su publicación y aclaró: "Si yo, a pesar de amar mi cuerpo y registrar que es muy lindo, me encanta y lo amo, quiero llegar a otro lugar, a otro punto y tengo como meta tener más músculo, estar más marcada y agrandar mis brazos o lo que sea, déjame tranquila".

"Yo no estoy diciendo ‘no coman’ o ‘deshidrátense’. Déjenme en paz. Es mi cuerpo y si yo me veo regia, pero quiero seguir esforzándome para verme de otra manera, me dejan en paz", cerró.

Jimena Barón mostró su novedosa táctica de ahorro para el comienzo de clases de Momo: "Soy de las que..."

Jimena Barón no le escapa a los problemas que enfrentan las madres y padres con el inicio de clases de los chicos y en las redes sociales compartió su particular método de ahorro para los útiles escolares de su hijo Momo, fruto de su relación con el ex futbolista Daniel Osvaldo.

Desde sus historias de Instagram, la actriz y cantante compartió la técnica que implementa para tratar de ahorrar dinero en la compra de materiales que utilizará su hijo durante el año escolar.

jimena baron momo colegio 1.jpg

“Mañana hay cole y no soy de las mamis que compran todo nuevo. Más bien, soy de las que rasquetean lo que hay”, describió Jimena Barón en la red social junto a una imagen donde se puede ver una caja repleta de lápices y lapiceras junto a una cartuchera negra sobre una mesa de vidrio.

Y exclamó: “(Momo) No quiere empezar el colegio, se quiere quedar conmigo. Hace que estamos juntos. ¡Por Dios, que empiece el colegio ya!”.

Luego, en otra imagen, mostró cómo lo ayudaba a preparar los separadores de las materias para las carpetas: "22 horas haciendo separadores okey (No le hablen así a sus hijos)", dijo Jimena con humor ante la atenta mirada del pequeño.