El fuerte enojo de Carmen Barbieri con Estefi Berardi en pleno vivo: "No se hace eso..."

Si bien el periodista hacia referencia al nuevo ciclo Poco Correctos (El Trece) que se estrena hoy, y del cual Estefi es parte, Carmen disparó de forma irónica: "Ah, entonces porque debutás a las cinco, no venís. Muy bien".

"Está bien. Algún día volverá", siguió Carmen y confesó: "¿Se nota que no me cayó bien, no? No me gusta". "Yo cuando me enfermo, no me enfermo a la mañana solamente, me enfermo a la mañana y a la tarde", sostuvo filosa.

"O si hago un show... si falto a Mañanísima, falto a Los 8 escalones. No se hace eso. No sé por qué no está hoy con nosotros. Es una lástima", concluyó indignada por la actitud de su compañera.

Estefi Berardi enfrentó filosa a Carmen Barbieri por sus dichos sobre el supuesto affaire con Fede Bal

Luego de la visita de Carmen Barbieri a Intrusos (América), donde se refirió al supuesto affaire de Estefi Berardi y Fede Bal, la panelista la enfrentó de forma filosa en Mañanísima (Ciudad Magazine), programa que tienen juntas, y la conductora decidió disculparse.

"¿Les crees a Estefi y Fede?", le había consultado Pampito a Carmen en Intrusos y la misma respondió que no. Al ver el tape, Estefi le hizo en primer lugar un reproche a su compañero de programa y soltó: "La pregunta la hiciste vos wacho, que mete púa Pampito...¿me estás jodiendo?"

Fue ahí cuando el periodista se atajó y culpando a Carmen aseguró: "Yo hice una pregunta nada más, ella podría haber respondido que si les creía.."

En ese sentido, Berardi continuó con su descargo y expresó: "A mi me da igual lo que responda, lo único que falta es que tenga que explicar quién pasa por mi cama o quién no pasa. Que gracioso, siglo XXI".

Finalmente, ante la situación, Carmen decidió hacer un mea culpa y reconoció: "Estoy arrepentida, fue una bromita, le pedí disculpas. Era muy buena la nota, pero era pesada y cuando me preguntaron me salió decirlo porque pensé que estaba en mi programa, después ví que no".