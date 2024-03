Wanda Nara confirmó cuándo regresa a la televisión argentina de la mano de MasterChef

Es así que antes de dejar el país para volar a Turquía y así reencontrarse con Mauro Icardi y los cuatro hijos que están allá, Wanda Nara interactuó con su fandom y anunció la fecha de su vuelta a la televisión argentina desde la famosa cajita de preguntas de Instagram.

Wanda Nara Telefe 2024 1.jpg

De esta manera, frente a la consulta de un seguidor sobre si sabía la fecha aproximada de comienzo de MasterChef, la mayor de las Nara reveló: "Ayer (por el jueves) grabé institucional para Telefe. Volvemos a mitad de año".

Al tiempo que ante otro internauta que fue más puntual al preguntarle "¿Te vamos a ver en Masterchef?", Wanda detalló: "Firmé contrato de exclusividad con Telefe por 3 años", a modo de respuesta afirmativa así como además dejó entrever que también tiene otros proyectos con el canal amén del reality de cocina. " Me verán ahí y en muchos más", sentenció firme confirmando entonces que hay Wanda para rato en la pantalla chica nacional.

Wanda Nara Telefe 20242.jpg

Wanda Nara reveló el motivo que genera mayor discordia en su relación con Mauro Icardi

Este lunes Wanda Nara estuvo como invitada al programa de streaming Sería Increíble (Olga) y reveló algunos detalles nuevos sobre la intimidad de su matrimonio con el futbolista Mauro Icardi.

En primer lugar hizo un análisis acerca de lo que significa para ella ser pareja de un jugador de fútbol, y aseguró que ella tiene una postura firme respecto a que espera que todas las mujeres puedan realizarse más allá lo que implica una relación de ese estilo.

Wanda Nara

“Ahí soy re feminista, la mujer tiene que trabajar y tiene que hacer algo. No digo que sea si o si famosa, hay mil cosas, pero se tiene que realizar como mujer para no depender de un hombre y poder tener la posibilidad de decir un besito, me voy”, sentenció.

Y luego confesó: “Mi gran pelea con Mauro es porque yo trabajo, claramente. A él le encantaría que yo no trabaje, le parece como que es innecesario”.

“A veces me ve levantarme temprano y me dice '¿qué necesidad?'. Me hace comentarios que me rompen las pelotas. Si me peleo por algo es por el comentario de 'que ganas'", completó.