El fuerte mensaje de Karina la Princesita que generó preocupación sobre su salud

Entre historias de entrenamiento y selfies, la popular cantante de cumbia publicó una nota personal sobre fondo negro y con letras blancas: "La ansiedad es una porquería", aseguró Karina en sus historias de Instagram y alertó, una vez más, a sus seguidores.

Se sabe que Karina la Princesita enfrenta este tipo de problemas desde hace tiempo, lo que incluso la obligó a tomar un descanso para superar el mal momento. Esta publicación en sus redes sociales advirtió a sus seguidores sobre la situación de la cantante, que espera que pueda resolverse pronto.

Karina la Princesita habló sobre su salud mental

Durante 2023, luego de haber contado que padece depresión desde hace años, Karina la Princesita hizo mención a su salud mental y reconoció que «cuando me agarraba ansiedad, no sabía lo que era. Pensaba que me iba a agarrar un ACV y me iba a morir«.

En diálogo con el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, entonces en El Trece, la Princesita agregó que el diagnóstico fue fundamental para avanzar en su situación personal.

"Ahora trato de tomarme las cosas con calma, entendiendo cuáles son las prioridades en la vida", había reflexionado entonces la cantante.