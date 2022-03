El fuerte mensaje de Loly Antoniale luego de que la volvieran a vincular con Jorge Rial

"Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", fueron algunos de los argumentos con los que Rial explicó la situación actual, si bien reconoció que extraña la familia y la casa porque afirmó que siguen siendo una familia. De hecho contó que estuvo presente en el primer día de clases de Ema y Viole, les hijas de su ex.

jorge-rial-y-romina-pereirojpg.jpg Jorge Rial y Romina Pereiro, separados

Loly Antoniale fue señala como la tercera en discordia entre Jorge Rial y Romina Pereiro

Y Estelita, exesposa de Luis Ventura, señaló a Loly en medio de la ruptura de su ex y Romina: "Ella es el gran amor de su vida", afirmó la panelista en El Run Run del Espectáculo.

Luego de que Rial reaccionara a los dichos de Estelita remarcando que "los pasados están muy pisados", Loly se mostró relajada en redes.

"Felicidad es mirarse hacia dentro y sonreír al verse", señaló la modelo junto a una foto navegando y disfrutando de su día al aire libre con su mascota.