Aseguran que Jorge Rial estaría saliendo con una periodista de C5N

"Me cuentan que él estaría iniciando algo con una periodista, que no voy a decir el nombre. Es una periodista que es muy cercana al lugar donde él va a trabajar. El sábado arranca un programa nuevo en C5N y por ahí tiene que ver…" disparó Pampito. En tanto, su compañera de panel Cinthia Fernández consultó pícara "¿Trabaja en C5N el nuevo amor de Rial?", obteniendo como respuesta "Lo dijiste vos, Cinthia, no yo", se atajó Pampito.

Por último, el integrante de Momento D remarcó "Lo que sí digo, quiero ser muy cuidadoso con las palabras que uso, Romina hacía mucho tiempo venía persiguiendo personas preguntándoles '¿vos estás con Jorge?".

Confirmaron el motivo de separación de Jorge Rial y Romina Pereiro

Jorge Rial y Romina Pereiro enfrentaron rumores de separación a fines de la semana pasada. Incluso, se aseguró que el periodista dejó la casa familiar que compartía en el barrio de Núñez.

Los primeros rumores hablaban de una tercera en discordia y se señaló a la Niña Loly, Mariana Antoniale, la ex del periodista que justo se encuentra de visita en nuestro país, vale aclarar que está radicada en Miami desde hace varios años.

Pero en las redes nadie encontró nada: no hay interacción entre ellos y tampoco no se mostraron juntos. Sin embargo, Ángel de Brito desde las redes de su programa LAM, que en breve estará desembarcando en la pantalla de América TV, tiró la bomba asegurando "El conductor está separado, dejó su casa. Vive en Palermo en un depto. Y pronto anunciará el divorcio en marcha".

loly.jpg No es con Loly aseguró Ángel de Brito sobre la tercera en discordia en la separación de Jorge Rial y Romina Pereiro.

Desde la cuenta del “El ejército de LAM” afirmaron que hay una tercera en discordia pero no se trataría de Loly si no de otra mujer. “¿Le creen a Rial cuando niega sus encuentros con Loly?”, consultaron en las preguntas y la respuesta fue contundente: “No es con Loly”.