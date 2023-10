El fuerte mensaje de Stefy Xipolitakis por la detención de Aníbal Lotocki

"Gracias por escucharnos. Está pasando...lo estamos logrando lpm, después de tantos años peleándola en silencio. Esto fue posible por estar todos juntos. Varias vidas se perdieron y varias fueron dañadas irreversiblemente por haber transcurrido mucho tiempo entre nuestras denuncias y este resultado", continuó.

En ese sentido, remarcó que comenzaba a ver luz en medio de una pesadilla que nunca imaginó vivir y agradeció a su familia y allegados por acompañarla en su lucha. "Acá estamos, fuertes, firmes y juntos", cerró.

El estremecedor descargo de Stefy Xipolitakis, otra denunciante de Aníbal Lotocki

Luego de la noticia de la muerte de Silvina Luna a primeras horas de la tarde, Stefy Xipolitakis, otra paciente de Aníbal Lotocki, decidió expresarse en sus redes sociales y hacer un fuerte descargo para pedir justicia.

Silvina Luna se encontraba internada en el área de terapia intensiva del Hospital Italiano y padecía una hipercalcemia junto con una insuficiencia renal. Ambas cosas, la modelo se las adjudicaba a intervenciones estéticas realizadas por el médico mencionado.

Es por eso, que tras la confirmación de su fallecimiento, Stefy Xipolitakis compartió el miedo que siente por el futuro de su salud. "Este asesino nos está matando uno por uno. Yo pregunto, ¿Qué esta esperado la justicia y casación para meterlo preso?", aseguró entré lágrimas junto a un extenso escrito.

"Yo tengo en mi cuerpo algo que me enteré recién el año pasado en pleno juicio, de su boca. Durante muchos años, a partir del problema que estaba pasando Silvina Luna, y porque este doctor hijo de p... me evadía mis preguntas, decidí investigar si realmente era MI grasa lo que tenía. Y ahí me encontré con otra realidad muy diferente a lo que él decía y a lo que habíamos acordado", relató.

Por otra parte, se mostró agradecida con los medios por difundir su causa y remarcó su deseo de justicia. "Encontré un lugar donde puedo refugiarme de toda esta oscuridad y me llena de luz y alegría que es la música. Estoy intentando preservar mi salud mental", afirmó.

Acto seguido, compartió otra historia y escribió: "Hoy me había despertado tan feliz por todo lo que viví ayer en el show con Yerba Braba, que estaba esperando al mediodía para mostrarles un reel. Estoy dando pasitos a hacer real el sueño de mi vida...y de repente la vida tiene esto que te da piñas fuertes. Y que no le pase nada a mi hermana...".