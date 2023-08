Las fotos del increíble viaje de Thelma Fardin y Nico Riera en un destino muy especial

Como no podía ser de otra manera, los dos compartieron las románticas postales en sus cuentas de Instagram y se dedicaron tiernos mensajes el uno al otro. "Semanita de nieve con mi barilochense favorita", escribió Nico y Thelma al contestar confesó: "Gracias por compartir conmigo esa ternura que no le abrís a casi nadie, por ser tan hermoso compañero en esta locura que me toca de vida".

Por su parte, en su posteo, Thelma expresó: "¿Cuantas son las probabilidades de encontrarse? ¿Cuánto el trabajo qué hay que hacer para comprenderse? A todas las dificultades de cualquier vínculo le sumamos abroquelarnos para que no entre el hateo gratuito".

"Ir por pista negra, o fuera de pista, es correr riesgos. Pero ESA adrenalina y ese placer son inigualables. Cómo nosotros, juntos", finalizó.

Vacaciones Thelma Fardin y Nico Riera

Thelma Fardín y Nico Riera juntos: la foto que confirma una inesperada noticia

Thelma Fardin y Nicolás Riera son los protagonistas de un nuevo romance en la farándula que sorprendió a todos y fueron ellos mismos quienes confirmaron la relación.

Fue el domingo por la noche, donde el actor subió a sus historias de Instagram la primera foto junto a su colega y un romántico mensaje.

"Te amo", expresó Nico mencionando a Thelma junto a un corazón en una foto donde se los ve practicando surf, el deporte preferido del actor.

Los actores se encuentran juntos y blanquearon con una romántica foto haciendo deportes y con el mar de fondo la situación sentimental a través de las redes sociales.

Hace unos días, el actor había comentado con tres corazones una publicación de ella y ahora ya oficializaron la relación con la primera foto romántica.

Thelma se separó de Camilo Vaca Narvaja a principios de 2022 después de cuatro meses de noviazgo mientras que Riera ese mismo año fue relacionado a la modelo Débora Bello, ex del cantante Diego Torres.

Viva el amor.